november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
E.ON-karbantartás

51 perce

Áramszünet bénítja meg a V-Busz automatáit november 6-án

Címkék#bérletautomata#Veszprém#V-BuszON +#V-Busz#Gyulafirátót#Kádárta#jegy

November 6-án, csütörtökön 8 és 16 óra között áramszünet miatt nem lesznek használhatók a V-Busz jegy- és bérletautomatái Veszprém két városrészében, Gyulafirátóton és Kádártán – közölte a társaság hétfőn.

Titzl Vivien

Az áramszünetet az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatfejlesztési munkálatai okozzák, amelyeket az Ingrid projekt keretében végeznek. A munkák során vezeték- és oszlopcsere történik, amit kizárólag kikapcsolt hálózaton lehet biztonságosan elvégezni. Az E.ON tájékoztatása szerint a karbantartás célja, hogy a jövőben még megbízhatóbb és biztonságosabb áramellátást biztosítsanak a térségben, így a két érintett V-Busz automata működése is zavartalan lehessen.

November 6-án két V-Busz automata áramszünet miatt nem fog működni
November 6-án két V-Busz automata áramszünet miatt nem fog működni 
Fotó: Facebook/V-Busz Veszprém

A közlekedési társaság közlése szerint az áramszünet idején az alábbi megállókban található két V-Busz automata nem fog működni:

  • Veszprém, Gyulafirátót – Vízi utca (HRSZ: 9708)
  • Veszprém, Kádárta – Győri utca (HRSZ: 2820)

A V-Busz Kft.  arra kéri az utasokat, hogy a megadott időszakban más értékesítési pontokon vagy a V-BuszON+ mobilalkalmazáson keresztül vásárolják meg jegyüket és bérletüket, mivel az automaták használata átmenetileg nem lesz lehetséges.

A V-Busz a kellemetlenségekért az utasok megértését és türelmét kéri, és hangsúlyozza: a munkálatok befejezése után az automaták ismét zavartalanul működnek majd.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu