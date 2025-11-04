Áramszünet bénítja meg a V-Busz automatáit november 6-án

Az áramszünetet az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózatfejlesztési munkálatai okozzák, amelyeket az Ingrid projekt keretében végeznek. A munkák során vezeték- és oszlopcsere történik, amit kizárólag kikapcsolt hálózaton lehet biztonságosan elvégezni. Az E.ON tájékoztatása szerint a karbantartás célja, hogy a jövőben még megbízhatóbb és biztonságosabb áramellátást biztosítsanak a térségben, így a két érintett V-Busz automata működése is zavartalan lehessen.

November 6-án két V-Busz automata áramszünet miatt nem fog működni

Fotó: Facebook/V-Busz Veszprém

A közlekedési társaság közlése szerint az áramszünet idején az alábbi megállókban található két V-Busz automata nem fog működni:

Veszprém, Gyulafirátót – Vízi utca (HRSZ: 9708)

Veszprém, Kádárta – Győri utca (HRSZ: 2820)

A V-Busz Kft. arra kéri az utasokat, hogy a megadott időszakban más értékesítési pontokon vagy a V-BuszON+ mobilalkalmazáson keresztül vásárolják meg jegyüket és bérletüket, mivel az automaták használata átmenetileg nem lesz lehetséges.

A V-Busz a kellemetlenségekért az utasok megértését és türelmét kéri, és hangsúlyozza: a munkálatok befejezése után az automaták ismét zavartalanul működnek majd.