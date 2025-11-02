november 2., vasárnap

Veszély

1 órája

Ha vásárolt ezekből a Mancs őrjáratos termékekből, azonnal vigye vissza!

Címkék#NKFH#Mancs őrjárat#termékvisszahívás#Pepco

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közleménye szerint gyerekekre veszélyes termékeket hív vissza a Pepco, miután az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül bejelentés érkezett: határérték feletti ólom kioldódást mértek három termékben is.

Veol.hu

A veszélyes termékeket a kínai Zeal Ceramics LTD (Shenzen) gyártotta és Magyarországon a Pepco Hungary Kft. hozta forgalomba. A termékvisszahívás a Kínából származó, Mancs őrjárat motívumos kerámia konyhai eszközökre vonatkozik – közölte a hatóság.

Veszélyes terméket hívott vissza a Pepco
A veszélyes termékek Mancs őrjárat mintázatúak 
Forrás: NKFH


Melyek a veszélyes termékek?

Az érintett termékek:

  • PLU 620733 – Mancs őrjárat mintás kerámia bögre (230 ml)
  • PLU 620734 – Mancs őrjárat mintás kerámia tál (540 ml)
  • PLU 620736 – Mancs őrjárat mintás kerámia tányér (19 cm)

A vállalat az NKFH-val együttműködve már intézkedett a visszahívásról, és gondoskodik a veszélyes termékek megsemmisítéséről. A hatóság nyomatékosan kéri a vásárlókat: aki a fenti termékek bármelyikét megvásárolta, azonnal hagyja abba a használatát!
A nehézfémek – köztük az ólom – hosszú távon súlyosan károsíthatják az idegrendszert, a vesét, a májat, és növelhetik a daganatos betegségek kockázatát is, különösen gyermekeknél. A hatóság kiemeli: az ilyen intézkedések célja a fogyasztók egészségének megóvása, ezért érdemes rendszeresen figyelni a visszahívott termékek listáját.

Az üzletlánc három terméke érintett
Forrás: femina.hu

Nem ez az első termékvisszahívás, amiről az utóbbi hetekben beszámoltunk:

  • az Auchan nemrég Primavera szénsavmentes ásványvizét hívta vissza mikrobiológiai eltérés miatt,
  • az Alanex Kft. több fűszersó-termékét vonta ki a forgalomból, miután olívalevél-szennyeződést találtak bennük.
    Korábban pedig gyermekeknek szánt termékek is kerültek le a polcokról, biztonsági kockázat miatt.


 

