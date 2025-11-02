Ha vásárolt ezekből a Mancs őrjáratos termékekből, azonnal vigye vissza!

A veszélyes termékeket a kínai Zeal Ceramics LTD (Shenzen) gyártotta és Magyarországon a Pepco Hungary Kft. hozta forgalomba. A termékvisszahívás a Kínából származó, Mancs őrjárat motívumos kerámia konyhai eszközökre vonatkozik – közölte a hatóság.

A veszélyes termékek Mancs őrjárat mintázatúak

Forrás: NKFH



Melyek a veszélyes termékek?

Az érintett termékek:

PLU 620733 – Mancs őrjárat mintás kerámia bögre (230 ml)

PLU 620734 – Mancs őrjárat mintás kerámia tál (540 ml)

PLU 620736 – Mancs őrjárat mintás kerámia tányér (19 cm)

A vállalat az NKFH-val együttműködve már intézkedett a visszahívásról, és gondoskodik a veszélyes termékek megsemmisítéséről. A hatóság nyomatékosan kéri a vásárlókat: aki a fenti termékek bármelyikét megvásárolta, azonnal hagyja abba a használatát!

A nehézfémek – köztük az ólom – hosszú távon súlyosan károsíthatják az idegrendszert, a vesét, a májat, és növelhetik a daganatos betegségek kockázatát is, különösen gyermekeknél. A hatóság kiemeli: az ilyen intézkedések célja a fogyasztók egészségének megóvása, ezért érdemes rendszeresen figyelni a visszahívott termékek listáját.

Az üzletlánc három terméke érintett

Forrás: femina.hu

