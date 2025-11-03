A jövőben négy veszprémi iskolát is fel fognak újítani

2025. szeptember 1-jén kezdődött meg és várhatóan 2028. augusztus végére készül el a Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges felújítása. A veszprémi iskola több mint 40 éve működik, azonban műszaki állapota jelentősen leromlott: gyakoriak a beázások, a felújítás hiányában további állagromlás várható, ami kockáztatja az oktatás zavartalan működését. A 265 801 473 forintos pályázat keretében megtörténik az A épületszárny (főépület) tetőszigetelésének teljes cseréje, valamint a csapadékvíz-elvezetés (esővíz-összefolyók) korszerűsítése; továbbá a mosdóblokkok felújítása. A projekt része egy csoportszoba kialakítása is: festési és padlóburkolási munkák, kézmosási lehetőség biztosítása, nyílászárók cseréje, tetőszigetelési munkák. Akadálymentes parkolót is kialakítanak, akadálymentes lesz a bejárat, a mosdó és az odavezető út is.

Négy veszprémi iskola is megújul több száz millió forintból

Fotó: veszprem.hu

Ugyanennyi időt kapnak kivitelezők a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítására is 232 171 875 forintból. Az iskola épülete az Egry-lakótelepen található, 1974-ben épült könnyűszerkezetes A épületszárnnyal, amely több mint 50 éves, és az elmúlt időszakban jelentős műszaki állapotromlásnak indult: a homlokzati műanyag nyílászárók elavultak, a nagy üvegfelületekkel rendelkező ablakok pántjai és zsanérjai deformálódtak, a tornaterem külső kétszárnyú ajtaja rossz állapotú, funkcióját nem látja el megfelelően. A szellőzés több helyiségben nem megfelelő, így a nyílászárók javítása már nem elegendő, cserére szorulnak.

A projekt keretében a következő fejlesztések valósulnak meg: a A épület homlokzati nyílászáróinak cseréje; a tornaterem hátsó ajtajának cseréje; egy csoportszoba kialakítása és felújítása (festés, padlóburkolat, kézmosási lehetőség biztosítása, nyílászárók cseréje, tetőszigetelési munkák); továbbá az akadálymentesítés felülvizsgálata és szükség szerinti javítása a hatályos szabályozásoknak megfelelően.

Több veszprémi iskola is megújul

A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 303 609 375 forintból fog megújulni 2028. augusztus végéig. Az intézmény több mint 40 éves – az iskola területén 1980-tól több épület és a hozzá tartozó szabad, fedett-nyitott terek és sportpályák létesültek –, és az állapotromlás több területen is jelentkezik. A tornaterem tetőszerkezete több helyen beázik, a csapadékvíz beszivárgása miatt a belső terek folyamatosan áznak. A beleépített gumi sportpadló sok helyen felpúposodott, és a fűtőtestek alatti vakolat mállik a radiátorok folyása miatt.