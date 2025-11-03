1 órája
A jövőben négy veszprémi iskolát is fel fognak újítani
Veszprém város önkormányzata örömmel osztotta meg a hírt a hivatalos honlapján, hogy négy iskola is EU-s támogatásoknak köszönhetően részlegesen meg fog újulni. A projektek megvalósításával elősegítik a minőségi oktatáshoz és neveléshez való egyenlő hozzáférést a négy veszprémi iskola falai közt.
2025. szeptember 1-jén kezdődött meg és várhatóan 2028. augusztus végére készül el a Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges felújítása. A veszprémi iskola több mint 40 éve működik, azonban műszaki állapota jelentősen leromlott: gyakoriak a beázások, a felújítás hiányában további állagromlás várható, ami kockáztatja az oktatás zavartalan működését. A 265 801 473 forintos pályázat keretében megtörténik az A épületszárny (főépület) tetőszigetelésének teljes cseréje, valamint a csapadékvíz-elvezetés (esővíz-összefolyók) korszerűsítése; továbbá a mosdóblokkok felújítása. A projekt része egy csoportszoba kialakítása is: festési és padlóburkolási munkák, kézmosási lehetőség biztosítása, nyílászárók cseréje, tetőszigetelési munkák. Akadálymentes parkolót is kialakítanak, akadálymentes lesz a bejárat, a mosdó és az odavezető út is.
Ugyanennyi időt kapnak kivitelezők a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítására is 232 171 875 forintból. Az iskola épülete az Egry-lakótelepen található, 1974-ben épült könnyűszerkezetes A épületszárnnyal, amely több mint 50 éves, és az elmúlt időszakban jelentős műszaki állapotromlásnak indult: a homlokzati műanyag nyílászárók elavultak, a nagy üvegfelületekkel rendelkező ablakok pántjai és zsanérjai deformálódtak, a tornaterem külső kétszárnyú ajtaja rossz állapotú, funkcióját nem látja el megfelelően. A szellőzés több helyiségben nem megfelelő, így a nyílászárók javítása már nem elegendő, cserére szorulnak.
A projekt keretében a következő fejlesztések valósulnak meg: a A épület homlokzati nyílászáróinak cseréje; a tornaterem hátsó ajtajának cseréje; egy csoportszoba kialakítása és felújítása (festés, padlóburkolat, kézmosási lehetőség biztosítása, nyílászárók cseréje, tetőszigetelési munkák); továbbá az akadálymentesítés felülvizsgálata és szükség szerinti javítása a hatályos szabályozásoknak megfelelően.
Több veszprémi iskola is megújul
A Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 303 609 375 forintból fog megújulni 2028. augusztus végéig. Az intézmény több mint 40 éves – az iskola területén 1980-tól több épület és a hozzá tartozó szabad, fedett-nyitott terek és sportpályák létesültek –, és az állapotromlás több területen is jelentkezik. A tornaterem tetőszerkezete több helyen beázik, a csapadékvíz beszivárgása miatt a belső terek folyamatosan áznak. A beleépített gumi sportpadló sok helyen felpúposodott, és a fűtőtestek alatti vakolat mállik a radiátorok folyása miatt.
A projekt keretében a következő főbb beavatkozások valósulnak meg: a tornaterem tetőszerkezetének felülvizsgálata, javítása és héjazatcseréje; hőszigetelés készítése; a tornaterem külső nyílászáróinak cseréje; az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje; épületgépészeti felújítás; sportpadló javítása, illetve új sportpadló kialakítása; festési munkák; homlokzati hőszigetelés. További, a hozzáférhetőséget javító intézkedések is szerepelnek a projektben: akadálymentes parkoló és bejárat kialakítása az iskola területén, akadálymentes mosdó létesítése, az elérési útvonalak biztosítása. Emellett a projekt keretében egy csoportszoba kialakítására vagy felújítására is sor kerül, amely a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását szolgálja. A csoportszoba átalakítása, festése és padlóburkolása is része a beavatkozásnak.
Javítják az intézményekben nyújtott szolgáltatás színvonalát
128 417 277 forintot szánnak a Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítására. Az intézmény 1970-től folyamatosan bővült, több épület és azokat kiegészítő fedett-nyitott terek, sportpályák is létesültek. A helyszíni szemle során megállapították, hogy több épületrész – különösen a tornateremszárny déli homlokzatán lévő nyílászárók, továbbá az öltözők és mosdók bejáratai – elavultak, nem felelnek meg a jelenlegi energetikai és funkcionális előírásoknak. A tornateremszárny déli homlokzatán lévő nyílászárók régiek, a bejáratok alumíniumszerkezetűek, funkciójuk nem megfelelő, az energetikai előírásoknak nem felelnek meg.
A projekt keretében az alábbi fő beavatkozások valósulnak meg:
- a nyílászárók cseréje (az öltözők, mosdók és a fő közlekedési bejárat vonatkozásában),
- egy akadálymentes parkoló és egy akadálymentes mosdó kialakítása, valamint
- egy csoportszoba létrehozása a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára.
A projekt célja, hogy a fejlesztett infrastruktúra révén javuljon az intézményben nyújtott szolgáltatás színvonala, elősegítve a minőségi oktatáshoz és neveléshez való egyenlő hozzáférést, ezáltal erősítve Veszprém lakosságmegtartó képességét és a város vonzóbbá tételét.