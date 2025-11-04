A múlt és a jövő találkozása: így születhetne újjá a veszprémi posta (+ galéria)

A veszprémi posta a Kossuth utca felső szakaszán áll, közvetlenül ott, ahol a történelmi városrész lezárul. Egykor a Kossuth utca egészen más képet mutatott: régi, polgári házak szegélyezték, amelyek a múlt század közepén még egységes utcaképet alkottak. Az 1980-as évek modernizációs hulláma azonban elmosta a régi harmóniát, az épületsor nagy részét lebontották, helyükre pedig a kor ízlését tükröző, ám mára idegenül ható házak kerültek.

Ilyen is lehetne a veszprémi posta

Forrás: Építsünk megint szépet/Facebook

Újragondolták a veszprémi posta épületét

Az Építsünk megint szépet alkotói most azt vizsgálták, hogyan lehetne visszailleszteni a posta épületét a belváros történelmi szövetébe. Arra kérték a mesterséges intelligenciát, hogy a lehető legkisebb módosításokkal alakítsa át a homlokzatot úgy, hogy az illeszkedjen a város klasszikus, historizáló építészetéhez. Az inspirációt a régi Kossuth utca már eltűnt házairól készült archív fotók adták – ezek alapján három látványterv is született, mindegyik a régi posta szellemiségét idézve, új, harmonikus arculatban.

A látványterveket – ahogy korábban a zalaegerszegi projekt esetében – ezúttal is szakmai véleményezésre küldték Baliga Kornél Ferenczy Noémi-díjas építésznek, a Budapesti Városvédő Egyesület elnökének. Az építész gondolatait változtatás nélkül közöljük:

„Az épület nem illeszkedik a zárt sorba, mivel oszlopaival benyúlik a veszprémi Kossuth utca fölé. Ilyen módon homályos a kapcsolódása a többi épülettel. Ha a látványterv megvalósulna, az épületet valószínűleg vissza kellene bontani a többi ház síkjába, és az AI által tervezett homlokzatokat ott módosítani. A historizálás történelmi környezetben sem mindig megoldás, de ennek az épületnek az átépítésével mindenképpen egyetértenék. Kár, hogy ez csak elméleti játék – ugyanakkor nagyon ígéretesek az AI-javaslatok!”