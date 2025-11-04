53 perce
A múlt és a jövő találkozása: így születhetne újjá a veszprémi posta (+ galéria)
Szeptemberben hatalmas figyelmet kapott az Építsünk megint szépet csapata, amikor a veszprémi SZMT-székházat álmodták újra a mesterséges intelligencia segítségével. Most pedig ismét Veszprémbe tértek vissza, hogy a város egyik legkülönlegesebb, de sokak szerint vitatott épületét – a központi postát – helyezzék új megvilágításba.
A veszprémi posta a Kossuth utca felső szakaszán áll, közvetlenül ott, ahol a történelmi városrész lezárul. Egykor a Kossuth utca egészen más képet mutatott: régi, polgári házak szegélyezték, amelyek a múlt század közepén még egységes utcaképet alkottak. Az 1980-as évek modernizációs hulláma azonban elmosta a régi harmóniát, az épületsor nagy részét lebontották, helyükre pedig a kor ízlését tükröző, ám mára idegenül ható házak kerültek.
Újragondolták a veszprémi posta épületét
Az Építsünk megint szépet alkotói most azt vizsgálták, hogyan lehetne visszailleszteni a posta épületét a belváros történelmi szövetébe. Arra kérték a mesterséges intelligenciát, hogy a lehető legkisebb módosításokkal alakítsa át a homlokzatot úgy, hogy az illeszkedjen a város klasszikus, historizáló építészetéhez. Az inspirációt a régi Kossuth utca már eltűnt házairól készült archív fotók adták – ezek alapján három látványterv is született, mindegyik a régi posta szellemiségét idézve, új, harmonikus arculatban.
A látványterveket – ahogy korábban a zalaegerszegi projekt esetében – ezúttal is szakmai véleményezésre küldték Baliga Kornél Ferenczy Noémi-díjas építésznek, a Budapesti Városvédő Egyesület elnökének. Az építész gondolatait változtatás nélkül közöljük:
„Az épület nem illeszkedik a zárt sorba, mivel oszlopaival benyúlik a veszprémi Kossuth utca fölé. Ilyen módon homályos a kapcsolódása a többi épülettel. Ha a látványterv megvalósulna, az épületet valószínűleg vissza kellene bontani a többi ház síkjába, és az AI által tervezett homlokzatokat ott módosítani. A historizálás történelmi környezetben sem mindig megoldás, de ennek az épületnek az átépítésével mindenképpen egyetértenék. Kár, hogy ez csak elméleti játék – ugyanakkor nagyon ígéretesek az AI-javaslatok!”
Ilyen gyönyörű is lehetne a veszprémi postaFotók: Építsünk megint szépet/Facebook
A projekt során felhasznált történeti képanyag összegyűjtésében a csapat ezúttal is a helyi közösségek segítségét kérte. Külön köszönet illeti a Veszprém régi képeken Facebook-csoport tagjait, valamint az Eötvös Károly Könyvtár Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjteményének munkatársait, élükön Király András könyvtárossal, akik nélkül a város múltja nem elevenedhetett volna meg ilyen pontos részletekben.
Ahogy az Építsünk megint szépet kezdeményezés korábbi posztjai esetében, úgy most is a cél a szemléletformálás, a párbeszéd elindítása. A látványtervek nem végleges építészeti tervek, inkább az első szabad kézvonások egy olyan jövő felé, ahol a város múltja és jelene újra egymásra találhat. Mert Veszprém megérdemli, hogy ismét olyan szép legyen, mint valaha.
