Biciklizéssel köszöntötték a tavaszt (+ videó)

A tókerülésen a gyerekek szülei, nagyszülei is részt vettek. A ZéróCÉÓ program keretében a második nevelési évben tartanak az egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelő programot minden csoportnak a családok bevonásával.

A programon a polgárőrség tagjai segítettek

Fotó: Tisler Anna

Az ötletgazda Kerekes Attila óvodapedagógus, aki kérdésünkre elmondta, hogy a Föld egészsége a mi egészségünk program keretében az E.on pályázatán nyert összegből 60 kerékpárt vásároltak, amelyeket rendszeresen minden évszakban használnak. A cél, hogy minden gyermek tanuljon meg biciklizni, rendszeresen mozogjanak a szabad levegőn, és ha lehetőségük van, válasszák a környezetbarát közlekedési formát.

Az első feladat az akadálypályán történő végighaladás volt

Fotó: Tisler Anna

Kerekes Attila elmondta, hogy a családokat is bevonják a környezettudatosságra épülő programba, meghirdették a biciklihétfőt, amikor kérik, hogy környezetbarát módon, kerékpárral, gyalogosan, rollerral érkezzenek az óvodába. A csoportok között versenyt hirdettek, a legjobban teljesítők a nevelési év végén kirándulást nyernek.