14°17°/5°
Március 13., péntek Ajtony, Krisztián
Mai évfordulók
HírlevélHírt küldök be
Előfizetés
Digitális lapNyomtatott lapÜgyfélszolgálat
hétszínvirág óvoda
Ajka
Helyi közélet
Ajka

Biciklizéssel köszöntötték a tavaszt (+ videó)

A Csónakázó-tó megkerülésével indította a télbúcsúztató-tavaszköszöntő kerékpáros szezont az ajkai Hétszínvirág óvoda Búzavirág csoportja pénteken.
Tisler Anna
2026. március 09. 13:00
olvasási idő 2 perc
tókerülészérócéó

A tókerülésen a gyerekek szülei, nagyszülei is részt vettek. A ZéróCÉÓ program keretében a második nevelési évben tartanak az egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelő programot minden csoportnak a családok bevonásával.

A programon a polgárőrség tagjai segítettek
Fotó: Tisler Anna

Az ötletgazda Kerekes Attila óvodapedagógus, aki kérdésünkre elmondta, hogy a Föld egészsége a mi egészségünk program keretében az E.on pályázatán nyert összegből 60 kerékpárt vásároltak, amelyeket rendszeresen minden évszakban használnak. A cél, hogy minden gyermek tanuljon meg biciklizni, rendszeresen mozogjanak a szabad levegőn, és ha lehetőségük van, válasszák a környezetbarát közlekedési formát.

Az első feladat az akadálypályán történő végighaladás volt
Fotó: Tisler Anna

Kerekes Attila elmondta, hogy a családokat is bevonják a környezettudatosságra épülő programba, meghirdették a biciklihétfőt, amikor kérik, hogy környezetbarát módon, kerékpárral, gyalogosan, rollerral érkezzenek az óvodába. A csoportok között versenyt hirdettek, a legjobban teljesítők a nevelési év végén kirándulást nyernek.

 

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Veol Google News oldalán is!
hétszínvirág óvodatókerülészérócéó
Helyi közélet

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu