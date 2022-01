– A Color együttes a mi zenei példaképünk: célunk az általuk írt dalok színvonalas feldolgozása, a kevésbé ismert dalaik népszerűsítése – kezdte a beszélgetést Nagy Annamária könyvtáros, közművelődési szakember, aki az egykori Color együttes zenei életútját is tanulmányozza, műsort, stúdiófelvételeket is készít a méltatlanul elfeledett együttes dalairól, sajátos feldolgozásban teszi újra hallhatóvá őket. Beszélgetésünkre is éppen a stúdióból érkezett.



Ő az, aki énekesi munkássága révén Aszófőn a kulturális feladatok mellett missziójának tekinti az egykori Color együttest napjainkban újra népszerűsíteni, számaikat megismertetni az utókorral.



– Váratlanul ért Bokor Tibor halála. Már hónapok óta stúdióban énekelünk lányommal, pályatársammal, Nagy Natáliával, akivel a Colorful Voicest megalapítva éppen az egykori Color együttes dalait dolgozzuk fel újra, énekeljük sajátos, egyedi feldolgozásban. A járvány késztetett minket arra, hogy elővegyük, és foglalkozzunk ezekkel az örök érvényű, tiszta zenei hangzással megírt, sikeres dalokkal. Ma már egyre kevesebben tudják, mennyire értékállóak a szerzeményeik. Már évtizedekkel ezelőtt értéket teremtettek, amit hosszú évtizedek múltán mi, a mai énekesek tudunk igazán ismét a zenei kultúra értéktárába helyezni. A Colorful Voices formáció a 80-as évek egyik legnépszerűbb zenekarának, a Color együttesnek mára elfeledett dalait igyekszik népszerűsíteni, megismertetni az igényes zenét kedvelőkkel. Reméljük, örömet szereznek majd azoknak, akik szerették a Colort, és annak a korosztálynak is, akik eddig még nem is hallottak róluk. A dalok általunk, női hangon szólalnak meg.

A legendás Color együttes a Bokor fivérekkel Fotó: NA-archívum



A magyar zenekarok közül a Color hangzásvilága, többszólamú vokáljai, dalszövegei állnak hozzájuk a legközelebb. A három Bokor fivér életművét példaértékűnek tartják, és szeretnék, ha minél többen megismernék őket. Néhány dal ugyanúgy hangzik fel, mint az eredeti, mind szerkezetében, mind a hangnemében, de Nagy Nati különleges stílusát, improvizációs ötleteit belevitték jó néhány szerzeménybe.



– A Color zenekar elsőként törte át a falat, és vidékről országosan ismertté tették az együttest, úgy, hogy soha nem felejtették el, honnan indultak. Mi sem felejtjük, hiszen mi is egy kistelepülésen méltatjuk tovább az ő sikereiket, becsben tartott dalaikat. A Colorful Voices duett révén szeretnénk ápolni azt a zenei csodát, amit ők hárman létrehoztak, reménykedve abban, ha az emberek meghallják a Color együttes nevét, akkor nem csak a Féltelek című mega­sláger jut majd az eszükbe. Húsz Co­lor-dal feldolgozását tervezzük, hét már készen van, jelenleg folynak a stúdiómunkálatok további négy dallal, reméljük, a közönségnek meglepetéssel tudunk majd szolgálni – fejezte be az emlékezést Nagy Annamária.