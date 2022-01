A Buda Gábor alapító-zeneszerző vezette együttes főképp a Mikulás-naphoz köthető dalokkal érkezett Várpalotára, ám természetesen karácsonyi szerzemények is szerepeltek a repertoárban. A hideg ellenére a gyermekek jól érezték magukat, hiszen a legifjabbakat megszólító muzsika mellett időnként sűrű pelyhekben havazott is, ami tovább emelte az egyébként is kiváló hangulatot. A koncert előtt a város adventi koszorújának második gyertyáját Buda Gábor gyújtotta meg, aki elmondta, zenésztársaival nagyon elhivatottak a gyermekek zenei szórakoztatását illetően.



– A gyerekekhez a véletlen sodort, ugyanis mi az Alma együttessel egyáltalán nem ennek a korosztálynak kezdtünk zenélni; s nem is azért fordultunk a gyerekek felé, mert sikertelenek voltunk a magunk szakmai területén. Egész fiatal voltam, a gimnázium után történt ez a váltás, de itt ragadtam, mert nagyon szeretem a gyerekközönséget. Nagyszerű emberek a gyerekek, fantasztikus élmény együtt játszani velük. Nem véletlen a megfogalmazás, számunkra ők játszótársak a koncerteken. A gyermekek lelke elsősorban a közös játékról, a közös kreatív, zenei élményről szól. Nincsenek rájuk erőszakolva különféle megfelelések, szokások, ami a szívükön, az a szájukon. Ez a gyermeki őszinteség tart frissen minket, hogy minden egyes koncerten meg tudjuk győzni őket – mondta a zenekarvezető.



A koncert záróakkordja a Mikulás érkezése volt. Mindenkinek, jó és rossz gyereknek, sőt a felnőtteknek is bőséggel osztogatta zsákjából az édességet a nagy szakállú.