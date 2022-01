Hegedűs Barbara veszprémi alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Ovádi Péter országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a megyeszékhely 2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa címet viselheti. Ezért fontos már most megmutatni, milyen sokszínű a kulturális élete. Olyan kezdeményezéseket is felkarol, amelyeken a megyében élő fiatal tehetségek mutatkozhatnak be.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő hozzátette: ezzel is megmutatjuk megyénk értékeit, amikre büszkék lehetünk. A VeszprémSztár fordulóiba bekerülteknek az eseménysorozat nemcsak bemutatkozási, fellépési lehetőséget és ezáltal tapasztalatszerzést biztosított, a Petőfi Színház színészei mentorálták őket – szögezte le Ovádi Péter. Reméli, hogy a tehetségkutató versenyen szerepeltek közül több fiatal kap szárnyra, hogy a már neves művészek példáját követve színesítse Veszprém és a megye művészeti életét.

A döntőbe jutott 12-12 produkció után, a szakmai zsűri döntése nyomán kihirdették a győzteseket.

Az ének kategóriát Piltman Anna nyerte meg. A második Kiss Anna lett, a harmadik Mihók Johanna. A tánc kategóriát szatmári táncokat felvonultató koreográfiájával nyerte meg a Veszprém-Bakony Táncegyüttes. A további helyezettek: Kid Rock And Roll Sportegyesület Csinizsaruk formáció, Balaton Fitness Hungary Sportegyesület Survivor Trió.

Arról már korábban írtunk, hogy a Petőfi Színház, a Polgári Csapat Ifjúsági és Kulturális Egyesület és a Kid Rock And Roll rendezte meg a megye tehetségkutatóját 14 és 29 év közöttieknek. Sok fiatal művész él itt, akiknek szerették volna megadni a lehetőséget, hogy megmutassák tehetségüket – hangsúlyozta Bóka Bence, a VeszprémSztár szervezője. A tánc kategória felelőse, Bondor Virág úgy véli, ez az esemény a kultúrát, a táncot és a művészetet népszerűsíti, ami azért fontos, mert ezek is meghatározzák mindennap­jaink minőségét. Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettese arról beszélt, intézményüknek mindig fontos volt a fiatalok szakmai, művészeti kiteljesedésének segítése.