– Vallásunkat gyakorló keresztény emberek vagyunk, így nekünk a karácsony és az azt megelőző adventi időszak kiemelt jelentőségű, az egyházi ünnepkört tekintve tulajdonképpen a húsvét után a legfontosabb. Az első gyertya meggyújtásával nálunk is elkezdődik a karácsonyra való lelki készület. Az adventben megjelenik az egyházi vonulat, és erre épült rá a világi, az üzleti szegmens is. Ilyenkor hamarabb sötétedik, s az emberek szeretnek kicsit behúzódni otthonukba, ugyanakkor vágynak a fényre, az ünnepi hangulatra. Itt nem szabad mindjárt az elején túlzásba esni a fényfüzérekkel és egyéb csillogó körítéssel, mert amire odaérünk magához a csúcsponthoz, a karácsonyhoz, már nem lesz minek örülni. Mondhatnám úgy is, hogy nem szabad mindjárt advent elején leszakítani a gyümölcsöt.

Ami minket illet, ilyenkor még jobban igyekszünk itthon a lelki békét, a napi munkából való kiszakadás, a megpihenés lehetőségét megadni egymásnak, magunknak – mondta Sellyei Gábor, aki feleségével, Ágnessel és két kisfiával, a kilencéves Boldizsárral és a hétesztendős Vincével fogadott nemesgulácsi otthonukban.

Amíg megkóstoltuk a finom, házi készítésű sportszeletet, amit Boldizsár készített, Gábor azt is kifejtette, hogy náluk a zene központi szerepet tölt be, s ez talán az adventi időszakban a leghang­súlyosabb.

– Ágnes a zene tagozatos Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zene tanára, én egyházzenész vagyok, bár a főállásom nem ez, de hétvégenként kántorként működök közre a szentmiséken. Ágnes kórust is vezet az iskolában, illetve van egy közös kórusunk, a Vox Angelis. Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen nekünk az adventi készület egyet jelent a zenével, s ez sokkal mélyebb tartalmat ad számunkra. Főleg úgy, hogy két gyermekünk ebbe egyre jobban bekapcsolódik. Nagyobbik fiunk már zeneiskolába jár, de mindketten Ágnes iskolájában tanulnak, természetesen zenei tagozaton – tette hozzá Gábor, azzal a kiegészítéssel, hogy a vírushelyzet az elmúlt másfél évben azért a kórusmuzsika lehetőségét alaposan beszűkítette.

– A Bárdos-iskolában az alsósokból álló Kicsinyek kórusát vezetem, s hosszú idő után idén ősszel öröm volt újra hallani, hogy együtt énekelnek a gyerekek. Nemcsak én élveztem a közös munkát, hanem a tanulók is, főleg azok, akik a járvány miatt most először élték át a kórusmuzsika élményét. Mindenki várja a próbákat, nagyon készülünk a karácsonyi műsorra, s reméljük, hogy a fellépés elé sem gördül majd akadály. Tavaly sajnos elmaradt az iskolai rendezvény is, azaz a kórusok szempontjából nem volt szerencsés. Viszont a karantén miatt sokat együtt lehettünk itthon, és ezt ki is használtuk a közös, családi muzsikálásra – mondta Ágnes.

Arról is beszélt a házaspár, hogy a két gyerkőcöt, Vincét és Boldizsárt mindenképpen szeretnék a Vox Angelis kórusba is bevonni, van is már olyan szerzemény, amelyben ők is énekelnek.

Amúgy mindketten jó zenei vénával rendelkeznek, és ezt találkozásunk alkalmával bizonyították is, hiszen egy kis időre összeállt a családi együttes. Az advent, a várakozás időszaka szemmel láthatóan a két kisfiút is hatalmába kerítette, Vincét egyáltalán nem hozta zavarba egy újságíró váratlan látogatása, s bemutatta zongoratudását, Boldizsár pedig harsonáját is megszólaltatta.

Nem mellesleg azt is meg kell jegyezni, hogy Gábor főállásban a Badacsonyi Hegyközség hegybírója, nemesgulácsi otthonukban pedig egy szépen, ízlésesen kialakított vinotékát nyitottak.



. A családi zenekar ilyenkor még többször áll össze. A képen Sellyei Gábor, felesége, Sellyei-Cseh Ágnes és a két fiú, a zongoránál Vince, a harsonával Boldizsár

Fotó: Szijártó János

A nemesgulácsi családnál a békességről és a szép muzsikáról szól az advent