Az idei utolsó közösségi programon vehettek részt az érdeklődő családok és az idősebb generáció képviselői az elmúlt hétvégén. Scheer Lívia operaénekes és Ozsgyáni Mihály színész közös zenés előadásával ért véget az őszi programsorozat, amelynek keretében hétvégenként színvonalas műsorok szórakoztatták a különböző korosztályokat.

Scheer Lívia, az aszófői születésű előadó hosszú évek óta játszik együtt Ozsgyáni Mihály színésszel, most éppen az őszi repertoárjukból adtak ízelítőt a szép számmal megjelent, többségében idősebb érdeklődőnek. Könnyedebb operettdalok csendültek fel nosztalgikus dallamok kíséretében. A műsorukkal minden korosztályt megszólítanak, de a fiatalabbak is megtalálják benne a nekik kedves dallamokat, különösen a felmenőik révén már sokat hallott, népszerűvé vált slágerekben. Az előadók, akik maguk is a fiatalabb korosztályhoz tartoznak, nagyon szeretik ezt a hangulatot, szívesen népszerűsítik a fiatalok körében is.

A boldog békeidőkből származó dalok az 1920-as években nagy slágerek voltak, főképp Eisemann-szerzemények. Közösen húsz éve énekelik e dalokat, szinte már művészpárt alkotva turnéznak. Kezdetben csak klasszikus operettműsorral indultak együtt, majd a legnépszerűbb nosztalgiadalokat is műsorukra tűzték. Mindig igyekeztek valamit újítani a repertoáron és az előadásmódon, alkalmazkodva az igényekhez. A dalok nyelvi előadása is egyedi a mai nyelvezethez képest, a fiatalok nem ijednek meg tőle, sőt szívesen énekelik velük.

Scheer Lívia előadóművésznek tanítványai is vannak – bár még nem ebben a műfajban –, de tervei között szerepel, hogy a fiatalok zenei érdeklődését ebbe az irányba is terelni tudja, s nagyon örülne, ha ezt a zenei stílust is megismerné a mai generáció.

A hétvége másik eseményeként a kultúrház délutáni programjában kézműves-foglalkozással, családi manóműhellyel zárták az őszi rendezvénysorozatot. A gyerekek, családok Bíró Edittel adventi asztaldíszeket, Nagy Alexandra helyi cukrásszal pedig marcipánfigurákat, karácsonyi édességeket készíthettek.