- Először az online térben próbáltunk dolgozni, mert május 15-én nyithattunk csak ki 2021-ben - mondta a Napló érdeklődésére Neveda Amália, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója. - Sok tartalmat gyártottunk, 4-5 perces kisfilmeket adtunk. Sok időnk volt felkészülni a nyárra, amikor mindenképpen szerettünk volna táborokat tartani.

Ezekből aztán nem kevesebb, mint tizenkettőt hozott tető alá az Agóra. Ezután jöttek a ház szabadtéri rendezvényei a Táborállás és a Kálvin János parkban. Közben elindult közös programjuk az EKF-fel, a Jutasi úti lakótelepi közösségi tervezés, amikor is 18 alkalommal, három helyszínen beszélgettek az emberekkel arról, hogy mit szeretnének a lakótelepen. Ennek volt egy nagyszabású lezárása októberben, amelyen Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Porga Gyula polgármester is részt vett.

- Szeptemberben volt az első nagy EKF-es rendezvényünk Jutasi piknik néven. Nagyon sikeres volt, sok embert meg tudtunk mozgatni. Az eseményt idén is szeretnénk megrendezni, igaz, immár háromnapossá álmodva.

Kiderült az is, hogy voltak olyan programjai is az Agórának, melyeket időről időre megrendeznek. Fut szeptembertől például a filmklub. Ugyanakkor sok sikeres pályázatot tudhat magáénak a kulturális központ.

- A tavalyi nyitástól tudtuk megvalósítani a korábbi zárások kapcsán elmaradt programokat - derült ki Neveda Amália szavaiból. Apáról fiúra rendezvényük is így valósult meg havonta egyszer, benne más mellett kézműves programokkal. Voltak pszichológiai előadásaik, de megvalósult hungarikumpályázatuk is. A fiatalokat arra kérték, készítsenek kisfilmeket mobiltelefonnal. Mindezt szakmai zsűri értékelte. A Hungarikumok a modern konyhában című akció februárban ér véget, amelyben a résztvevők előre meghatározott alapanyagokból főznek.

Nagyon dolgoznak közben a megyei könyvtárral és az önkormányzattal egy másik projekten, amelyben októberben indultak programok, közösségfejlesztő akciók. Sok nagyszerű dolog mellett helytörténeti előadás-sorozatot hallgathatnak meg az érdeklődők, legközelebb jövő héten a Jutasi úti lakótelepről. Neveda Amália büszke arra is, hogy náluk működik és lelt otthonra a "nyugdíjas utazók klubja", ugyanakkor náluk énekel a Gizella női kar is.

Neveda Amália büszke kollégái odaadó munkájára

Forrás: Balogh Ákos/Napló

- Ezentúl hagyományos programjainkat is megrendeztük - folytatta az intézményvezető, aki például az adventi hétvégékre utalt. - Szintén pályázathoz tartozó rendezvényünk a Néphagyományok, amelyet Vastag Richárd néptáncpedagógussal mutatunk be. Ebben minden egyes alkalommal élő zenekar lép fel. Voltak nyugdíjas- és gálaműsoraink; nagy siker volt a Gerence hagyományőrző néptáncegyüttes gálaműsora és az Orsolya Fashion Line fellépése is. Úgy érzem, a pandémia ellenére színes, sokrétű programokkal tudtunk szolgálni.

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ 24 fővel dolgozik, ebben benne vannak a gyulafirátóti és kádártai kollégák is. Velük együtt büszke arra, hogy talán a pandémia nyomására is, de elindultak az online térben is.

- A kollégák nagyon lelkiismeretesen dolgoztak a nehezebb időszakokban is. Nagy büszkeség az is, hogy a táborainkat a kollégáink szervezik, felügyelik és vezetik. Szakembereket csak a speciális esetekben hívunk - mondta Neveda Amália.

Idén már természetesen nagyüzemmel megy az Agóra, közben újabb pályázatot adtak be az EKF 2023-ra, és hír jött arról, hogy az NKA anyagilag is támogatja az egyik filmes projektjüket.