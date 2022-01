A klub vezetője, Vassné Sárossy Gabriella a kiállítást megnyitva elmondta, hogy a jelenleg tizennégy tagú klub létszámát megtizedelte a járvány, ugyanakkor többen jelezték részvételi szándékukat. A városból és környékéről is járnak varrni szerető hölgyek a csoportba.

– Ötesztendősek vagyunk idén. A kiállításon látható, hogy ennyi idő alatt hova fejlődött a csoport több szempontból is. Hiszen itt nagyon fontos az esztétika mellett a pontosság. Az első időszakban tradicionális blokkokat, majd kisebb használati tárgyakat varrtunk, például neszesszert, zsebkendőtartót, hogy legyen sikerélményünk. Majd az applikálást tanultuk meg, először a kézit, aztán a gépit. Később bonyolultabb, összetettebb blokkokat, valamint állatfigurákat, babákat, táskákat, terítőket, takarókat varrtunk. Eljutottunk oda, hogy már nagy ágytakarókat is tudunk varrni. Volt rá példa korábban, hogy a megvarrt darab megnyúlt, mert meg kellett tanulni azt is, hogy pamut anyagot nem varrhatunk össze műszálassal.

A csoport legutóbbi közös munkája már profizmusról árulkodikForrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Nagyon figyelnek a részletekre, a színek harmóniáira, arra, hogy ne csússzon el a közbélés, a hátlap, szépek a tűzések, pontosak a varrások.

– Saját ötleteik vannak a tagoknak, táborokba járunk, közös varrásokon veszünk részt. Közös munkákat készítünk, keresgélünk az interneten, közreadjuk az ötleteket. Nem csak nagyon sokat fejlődött, hanem jól össze is kovácsolódott a csoport, támogatjuk egymást lelkileg. Hamarosan pályázatokra készülhetünk. A kiállításon a legnehezebb munkák is láthatók, például egy Vasarely-stílusú ágytakaró, ez is azt bizonyítja, hogy megmérethetjük magunkat. De egymás mellé helyeztük az első évben és a legutóbb közösen készített munkáinkat is. Azok egyénileg készített blokkokból összeállított alkotások, amelyeken látszik a fejlődés. Már tudjuk, hogy az előttünk álló évben mit varrunk közösen és mivel már mindenki önállóbb, elmondhatja, hogy milyen technikát, tárgykészítést szeretne megtanulni. Vágynak a kisebb tányéralátét, a laptoptáska készítésére, utóbbit a tablettartó készítése előzi majd meg. Nehezebb blokkokat tanulunk majd, például csillag a csillagban technikát. Közben kötődünk az ünnepekhez, Bálint-napra, húsvétra készülünk. Varrtunk már nyuszit, tyúkot, idén talán bárányt készítünk – mondta Gabi.

A megnyitón kitért a foltvarrás történetére, amikor az amerikai telepesek tönkrement ruháinak darabjait próbálták így menteni az asszonyok. Eleinte kézzel, majd géppel varrtak, azóta a foltvarrás világszerte hódít, körök alakultak szinte minden országban. Hazánkban is megalakult a Magyar Foltvarró Céh Dolányi Anna vezetésével, és azóta is összefogja a foltvarrókat, csoportjaikat – mondta a csoport vezetője, és megköszönte a foltvarróknak helyet adó intézmény támogatását.

A megnyitón Barczáné Tóth Boglárka intézményvezető a közelgő magyar kultúra napja alkalmából is megköszönte mindazok kitartását és munkáját, akik a nehézségek ellenére kitartottak az elmúlt egy-másfél évben.

Az ünnepséget a Tapolcai Kamarakórus dalcsokrával, Verebélyi Zoltán versével színesítette. A kiállítás február 3-ig látogatható.