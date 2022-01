Az S. Nagy István-emlékdíjat néhány évvel ezelőtt alapította a dalszövegíró özvegye, és minden évben egy olyan személynek adja, aki évek óta magas színvonalon képviseli férje slágereit. Csongrádi Kata idén egy igen sokoldalú művészt, Farkas Gábrielt választotta, aki előadóművészként és képzőművészként egyaránt sikeres.

- Igyekszem megfelelni ennek a fantasztikus megtiszteltetésnek és továbbra is szívből tolmácsolni S. Nagy gondolatait, hogy ezzel valóban örökzölddé váljanak - mondott köszönetet meghatódva Gábriel a kitüntetés átvételekor. Számára a díj hatalmas elismerés, és megerősíti benne, hogy fontos az a kultúrmisszió, melyet idén 25 éve folytat. Zenekarával, a Farkas Gábriel Banddel pedig 20 éve azon is dolgozik, hogy a magyar és amerikai könnyűzene klasszikusait, mai hangszereléssel újból megismertesse a közönséggel. Így minden korosztály számára elérhetővé, hallgathatóvá váljanak olyan fantasztikus slágerek is, amelyeket S. Nagy István írt. A díjat Csongrádi Kata saját televízióműsorában adta át az előadóművésznek, aki több dalt is énekelt az S. Nagy István-életműből. A dalszövegíró emlékére idén is szerveznek koncertet, ahol Gábriel előadásában is lehet hallani a szerzeményeit.

A balatonfüredi Gábrielről, aki énekes, festőművész és színművész, A Broadway legnagyobbjai is elismeréssel nyilatkoztak róla című, 2020 augusztusában megjelent írásunkban egyebek mellett megírtuk, máig szívesen és gyakran jön vissza ebbe a gyönyörű balatoni városba, ahol apai nagyapja a Halászkertet és a Tölgyfa csárdát vezette.

Szívesen emlékezik arra, amikor ezekre a helyekre mentek, a csárdában cigányzene szólt, és tradicionális magyar ételeket adtak. Szép emlék a vitorlásklub, a kertmozi, a nagy alvások a szabad strandon; már akkor is elbűvölte Tihany, a Káli-medence; Balatonfüred maga volt a csoda, az északnyugati széllel érkező, mindig friss oxigénnel, amit szinte harapni lehetett, meg az erdőkkel, a szívkórházzal, a különleges értékekkel, a kristálytiszta forrásvízzel.

Forrás: Gábriel Produkció

Gábriel később, amikor már Budapesten élt, rájött, miért mennek az emberek Füredre nyaralni. A budapesti Moulin Rouge énekes konferansziéjaként 2000-ben aratott hatalmas sikere világszerte nagy port kavart, alakításáról az amerikai Broadway legnagyobbjai, mint Liza Minnelli, Harold Prince és Peter Howard is elismeréssel beszéltek.