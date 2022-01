A fesztivál házigazdája Veszprémben a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara. A világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért egész estés kreatív dokumentumfilmjeit mutatja be a 8. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál. Közel ötven filmet láthat mintegy kétszáz vetítésen több mint egy héten át a dokumentumfilmek lelkes közönsége Budapesten és tíz nagyvárosban országszerte. Az idei fesztivál szlogenje: Bátor filmek.

Veszprémben az egyik legizgalmasabb filmmel indult a minifesztivál: a dán Menekülés című animációs dokumentumfilm 2021 decemberében elnyerte a 34. Európa Filmdíj legjobb európai dokumentumfilm, valamint a legjobb európai animációs játékfilm díját.

A megnyitón Navracsics Judit, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja elmondta, a filmfesztivál különleges alkalom, hiszen az egyetem most külső helyszínen, a plázamoziba helyezve rendezett kulturális programot. – A kar az oktatáson kívül egy olyan missziót is vállalt magára, ami egyben azt is jelenti, hogy a város, illetve a régió kulturális központja szeretne lenni. Igyekszünk megmutatni magunkat, rendezvényeink, konferenciáink is vannak, és nagy örömünkre az Európa Kulturális Fővárosa program égisze alatt is szervezhetünk rendezvényeket – emelte ki Navracsics Judit.

Forrás: Penovác Károly/Napló

András Ferenc, az egyetem társadalomtudományi intézetének igazgatója, a fesztivál kreatív menedzsere kiemelte: amikor dokumentumfilm-fesztiválról beszélünk, akkor az a társadalomtudományi intézet hallgatói számára kiemelten fontos, hiszen a mozgókép, a dokumentumfilm a képzésük részét ­képezi.

A vetítés végén a helyszínen Szabó B. Eszter újságíró beszélgetett Varga Richárddal, a Veszprém–Balaton 2023 ­Európa Kulturális Fővárosa kulturális menedzserével és Tóth Benedek egyetemi docenssel a filmről.

Veszprémben láthatja a közönség továbbá A vörös falak foglyai című filmet péntek este, A tehén és a Mádám Anny című filmet szombaton, míg a Gólya, bácsi, gólya és a Magam mérce című filmet vasárnap tekinthetik meg az ­érdeklődők.