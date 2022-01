Mórotz Miklós egy nyolcgyermekes család elsőszülöttjeként látta meg a napvilágot 1890. augusztus 13-án Várpalotán. A budapesti Iparművészeti Főiskolán tanult, mestere Ujváry Ignác volt. Később kivándorolt Amerikába, ahol az 1910-es években templomi freskókat restaurált. Végül 1917-ben tért haza Magyarországra, Várpalotára. 1923-ban a Műcsarnokban volt az első kiállítása. Ezt követően gyakran szerepelt a Nemzeti Szalonban és más országos tárlatokon, Veszprém megyei és dunántúli kiállításokon. 1928-ban felvételt nyert az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatba.

– Mórotz Miklós sokat tett Várpalota ifjúságának képzőművészeti neveléséért is, hiszen Nagy Gyulával karöltve 1954-től vezette a legendás Bányász Képzőművészeti Kört. A nagybányai iskola követőjeként kiérlelt táj- és zsánerképeivel több díjat is nyert. Szerette a természetet, elbűvölte szűkebb pátriájának megannyi természeti szépsége, amelyet számtalan képén örökített meg. Tájképein a Bakony természeti szépségeit, zsánerképein a környezetében élő embereket ábrázolta a plein air festészet előadásmódjában. Kedvence volt a téli táj, amelyet a téli hónapok zordsága ellenére meghittséggel, légies könnyedséggel ábrázolt. Azáltal, hogy a természet „kintje” és a műalkotások „bentje” azonosult képein, az alkotások előtt állva átélhetővé válik az a rend, a szép, a jó és az igaz rendje, ami közös a természetben és a műalkotásokban, és amellyel azonosulva az ember is képes erre az esztétikai szintre emelkedni – mondta el a Thury-vár Márványtermében tartott ünnepélyes megnyitón Sárvári Zsuzsa kulturális menedzser.

Összesen negyven festmény látható a tárlaton, köztük több alkotást magánszemélyek kölcsönöztek a Thu-ry-várnak

Forrás: Szabó Péter Dániel/Napló

A kiállítás kurátora hozzátette, Mórotz Miklós alkotásait 1965-ben gyűjteményes kiállításon mutatták be Várpalotán, de városunkban 1996-ban is rendeztek tárlatot műveiből a Jó Szerencsét Művelődési Központban.

– A magyar kultúra napja alkalmából nyílt kiállítás nem véletlenül kapta a „Hazatalált képek” címet, ugyanis az itt látható művek közül 24 darab egy budapesti gyűjtő révén került a Városi Képző- és Iparművészeti Gyűjteménybe 2021 tavaszán. Néhány művet magánszemélyek kölcsönöztek a kiállításra, de látható itt egy-két olyan alkotás is, amelyet a maga a művész adományozott a városnak a 60-as években. Ezen a tárlaton most 40 festményt láthat a közönség – jegyezte meg Sárvári Zsuzsa.

A Borbás Károly (jobbra) vezette Tinódi Kamarakórus énekelt a megnyitón

Forrás: Szabó Péter Dániel/Napló

A kiállítás, amelynek megnyitóján Borbás Károly vezette a Tinódi Kamarakórus adott színvonalas műsort, február 27-ig látható Várpalotán.