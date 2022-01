Forgalom szempontjából továbbra is a karácsony előtti időszak a legerősebb a könyvpiacon is.

– November végén még egy kicsit pesszimista voltam, de aztán a vásárlók „begyújtották a rakétákat” és témakörtől függetlenül elkezdték vásárolni a könyveket. Vegyes volt a tematika és minden népszerű könyv elérhető volt, akár online is – tudtuk meg Váradi Helga boltvezetőtől, aki elmondta még, hogy tavaly közel négy hétig voltak bezárva. A korlátozások után a veszprémi bolt korábban kinyitott, mint a budapesti könyvesboltok és a Balatonra érkező vendégek előszeretettel jöttek be vásárolni. Úgy mentek le a nyaralóba, vagy a strandra, hogy előtte beugrottak könyvet venni a megyeszékhelyre.

– Nem csökkent az olvasási kedv, inkább a vásárlási szokások alakultak át. A karantén idején jobban kihasználták az emberek az online vásárlás lehetőségét, de már ki voltak éhezve arra, hogy bejöjjenek a boltba és kézbe foghassák, megnézhessék a könyveket – meséli az üzletvezető. Hozzá teszi még, hogy a január kicsit uborkaszezonnak számít a könyvértékesítésben, ezért több akcióval is készült a bolthálózat. A kedvezményes kínálatba nagyon sok hazai irodalmi regényt is beletettek a magyar kultúra napjához is kapcsolódva.

A magyar szerzők aktuális sikerlistáján előkelő helyen van Orvos-Tóth Noémi két elgondolkodtató könyve: az Örökölt sors, és a Szabad akarat olyan mankót nyújt, amire sok olvasónak volt és van szüksége. A boltvezető megemlíti még a Balatonfüreden élő írónő, Karády Anna két könyvét ( A füredi lány, A füredi földesúr ) is, illetve, hogy sokan kíváncsiak Bödőcs Tibor Mulat a manézs, vagy Borbás Marcsi gasztrokönyveire, illetve Fábián Janka és Vujity Trvtko művei is keresettek a vásárlók köreben, de a top 30-as listájukon nagyon sokféle alkotás szerepel még.

– Bármennyire is próbál az utunkba állni a covid, azt gondolom, hogy az emberek olvasási kedve nem ment el, hanem inkább még jobban megjött. Mindig jó látni azt, hogy szeretnek bejönni a boltba, szeretik kézbe venni és papír alapon megvásárolni a könyveket – teszi még hozzá Váradi Helga.