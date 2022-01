– Az intézmény dolgozói 2008-ban indították általános iskolások számára Könyvfaló olvasópályázatukat, melynek receptje igen egyszerű – mesél róla Pirik-Barta Bernadett könyvtáros. – A gyerekek elolvasnak egy ajánlott könyvet, és kitöltenek egy pár soros feladatlapot. Minden helyesen kitöltött lapért baglyot kapnak, melyre érdemes vigyázniuk: a záró rendezvényen az sokat ér! Minél több baglyot tudnak összegyűjteni, annál értékesebb tárgyi jutalmakra tudják azokat beváltani. Így nemcsak a korcsoportonként legügyesebb olvasókat ajándékozzuk meg, hanem minden résztvevő elégedetten és boldogan távozik a „bagolyvásárról”.



A pandémia alatti bezárás a könyvtárakat is innovációra ösztönözte, a Könyvfutárkodás és az internetes feladatlapok segítségével azonban megmaradtak hű ­könyvfalóik, így most is rekordszámú résztvevőjük van, akiknek újabb kalandot ígérnek egy májusi titkos buli keretében. A könyvolvasásba, bagolygyűjtésbe bármelyik iskolás bármely időszakban bekapcsolódhat.



Érdekesség, hogy 2017-től a felnőtt látogatókat is játékos olvasásra hívják, változatos tematikával. Idén a könyvtár legolvasottabb könyveiből lehet válogatni egy kis csavarással: minden népszerű regény mellé ajánlanak egy témában hasonló, ám valamiért mégis kevésbé ismert vagy már elfeledett könyvet. Az olvasmányokat különböző kategóriákban, zsákbamacska jelleggel, párosával kölcsönözhetik az olvasók.



Sikerességét látva az internetre is felköltöztették a pályázatot, így országszerte már bárki csatlakozhat hozzá.



Mint megtudtuk, 2022-ben pedig egy újabb olvasásnépszerűsítő ötletet karoltak fel: olvasói kezdeményezésre egy „élő közösséget” szeretnének létrehozni, ahová bárki becsatlakozhat: beszélgethet, ismerkedhet és némi jótékony irányítással felfedezheti a kortárs irodalmat. A civilek által indított kör következő foglalkozása január 20-án lesz, várnak minden érdeklődőt.