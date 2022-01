Pál Dániel Levente, a Petőfi Irodalmi Ügynökség igazgatója, a Magyar Kultúra című folyóirat lapigazgatója péntek esti köszöntőjében méltatta a magyar kultúrát, benne egyebek mellett a képzőművészet, az irodalom jelentőségét. Idézetekkel úgy fogalmazott, a kultúra elvész a produkció tömegében, a betűk lavinájában, a mennyiség őrületében. Külön súlyt helyezett a minőségre, szórakozás közben az érték jelentőségére. Elhangzott, az embereket nemzeti kultúrájuk és örökségük teszi boldoggá, és sokkal jobban élvezik egymás társaságát, ha különböző kultúrák, nemzeti örökségek találkoznak. Ha minden eggyé válik, eltűnnek a szivárvány színei.

– Arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy egy sikeres és megbecsült nemzet tagja akarjon lenni, s azt is gondolom, hogy az ország újjáépítésének a fejekben és a lelkekben kell elkezdődnie. A kultúra segíthet az elmúlt ezer év sebeinek begyógyításában, és csak az segíthet ebben, összegzett Szőcs Géza költő idézetével a szónok.

A köszöntő után Tóbiás Krisztián költő, író, főszerkesztő vehette át Balatonfüred kultúrájáért kitüntetést Bóka István polgármestertől. A díjazott a városban megjelenő Tempevölgy című folyóirat főszerkesztője.

Az ünnepséget szombaton is folytatták Balatonfüreden. Pál Dániel Levente lapigazgató és Bonczidai Éva főszerkesztő bemutatta a Magyar Kultúra című folyóiratot az irodalmi szalonban. A vendégekkel Cserép László, az irodalmi szalon vezetője, az önkormányzat művelődési osztályának vezetője beszélgetett a megjelent lapszámokról, a lapkészítők céljairól, terveiről.

A folyóirat-bemutató közönsége az irodalmi szalonban Forrás: Pesthy Márton/Napló

Elmondták egyebek mellett, hogy olyan olvasmányos, magazinos lapot kívánnak szerkeszteni, amely nemcsak tartalmában, hanem külső megjelenésében is értéket közvetít. A tematikus lapszámok egy-egy olyan témát dolgoznak fel, amelynek aktualitása megkérdőjelezhetetlen. Emellett a résztvevők beszéltek arról is, hogy együttműködnek Balatonfüred illetékeseivel a lapszámbemutatók, az irodalmi estek szervezésében, továbbá céljuk, hogy a lapot a Vaszary Galériában is elhelyezzék.

Este, szintén a szalonban, a 80 éves Korzenszky Richárd emeritus perjellel beszélgetett Szerdahelyi Csongor, az Országút című, kéthetente megjelenő lap főszerkesztője. Az atya beszélt például a Balatonfüredhez való kötődéséről, szellemi, lelki kapcsolódásáról. Legfrissebb köteteit nagy érdeklődés mellett dedikálta, majd a Szentföldön készített fotóiból kiállítást nyitottak meg.

A kultúra napi ünnepséget zenés irodalmi műsor is színesítette, amit Jókai Ágnes színművész, Halas Adelaida színművész, énekes és Pályi-Nagy Miklós gitárművész adott elő. A balatonfüredi önkormányzat, illetve a város elöljárói koszorúkat helyeztek el Kölcsey Ferenc, a nemzeti himnusz költője szobránál, az Ady Endre utcában.

Mint ismert, Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Erre emlékezve 1989 óta ünnepeljük ezen a napon a magyar kultúrát.