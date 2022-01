A megállapodást Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója, Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora és Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program megvalósításáért felelős kormánybiztosa írták alá csütörtökön a Szaléziánumban.

Navracsics Tibor hangsúlyozta, a kereszténység előbb volt otthon Veszprémben, mint a magyarság: 866-ból származik az első adat a városról, amelyben a székesegyházról tesznek említést. Hozzátette, a veszprémi önazonosság alapja a kereszténység, magyarság és európaiság hármasa, amelyek találkoznak az EKF programsorozatban is. Kiemelte, a város mindig akkor volt sikeres a történelem során, amikor a civilizáció a kereszténységre támaszkodott. A programsorozatban Veszprém nemcsak vállalja, hanem igényt is tart a polgári keresztény-szekuláris együttműködésre. Udvardy György elmondta, keresték annak lehetőségeit, hogy az egyház hozzájáruljon a kulturális fővárosa címhez. – A hit mindig kultúrát teremt. A keresztény kultúra az ember fejlődését a maga szabadságában segíti – fogalmazott. A vár épületegyüttese nagyrészt egyházi intézményeket foglal magába: ahhoz, hogy méltó módon fogadhassák az ide érkezőket, az épületeiket megújítják kormányzati támogatással. A kormány 2020 nyarán döntött arról, hogy 40 milliárd forintot biztosít a Veszprémi Főegyházmegyének erre a célra. Az érsek elmondta, a jelentősebb beruházásokat még idén szeretnék befejezni, és a fejlesztésnél előnyt élveznek a kulturális programok, rendezvények megtartására alkalmas terek. Udvardy György elmondta, általános jelenlétük mellett programokkal és konferenciák rendezésével járulnak hozzá a kulturális fővárosa évadhoz, emellett mise- és fanfárpályázatot írnak ki, valamint kültéri passió megrendezése is szerepel a tervekben.

Markovits Alíz kiemelte, az EKF a kulturális célok mellett a történelmi és vallási hagyományok bemutatására, és fiatalokkal való megismertetésére is törekszik, amelyben kiemelt partnerük az érsekség. Úgy vélte, a megállapodás segíti Veszprémet és a régiót, amelynek hosszú távú célja, hogy az ország legjelentősebb kulturális-kreatív térsége legyen.