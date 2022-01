Idén a szerbiai Újvidék (Novi Sad), a luxemburgi Esch-­sur-Alzette és a litvániai Kaunas tölti be a rangos címet, és adja majd át a stafétát év végén Veszprémnek, a görögországi Elefszínának és a romániai Temesvárnak. A kulturális év­adot elsőként Újvidéken nyitották meg csütörtökön, őket követi Kaunas január 19-én, majd Esch-sur-Alzette február 26-án. A csütörtöki megnyitó stílszerűen 20 óra 22 perckor kezdődött. A Zeniteum: 2022 elnevezésű nagyszabású szabadtéri, multimediális nyitó előadást a szlovén avantgárd művész, Dragan Zivadinov rendezte. Az év során koncerteket, kiállításokat, színházi előadásokat mutatnak be a hivatalos program keretében, amelynek egyik fő pontja a vajdasági város multi­kulturális múltjának és jelenének bemutatása lesz, írta a távirati iroda.



Az újvidéki tapasztalatokról Jelinkó Mónika, az EKF2023 közösségi bevonásért felelős vezetője beszélt a Naplónak. Elmondta, a veszprémi EKF-csapat néhány tagja már decemberben ellátogatott a Novi Sad-i csapathoz, ahol megismerkedtek a helyi kulturális intézményekkel, s találkoztak az ottani kollégákkal. A csütörtöki megnyitó előtt egy nappal érkeztek ki újra a vajdasági városba. Részben protokolláris rendezvényeken vettek részt, részint egy hétköznapi turista szempontjából figyelték a várost és az előkészületeket: azt vizsgálták, mennyire elérhetők angolul a programok, hogyan tájékozódhatnak a városba érkezők, emellett egyeztettek a helyi önkéntesek koordinátorával is, és részt vehettek az önkéntesek nyitóesemény előtti utolsó felkészítésén is. A megnyitón hetven önkéntes működött közre. Jelinkó Mónika elmondta, ezek a tapasztalatok azért is fontosak, mert a veszprémi EKF-csapat célja is az, hogy a 2023-ban a megyeszékhelyre látogatók megtalálják azokat a programokat, amelyek érdeklik őket. Tapasztalata szerint összeszedett volt az újvidéki szervező­csapat, mindenki pontosan tudta, mi a feladata. Jelinkó Mónika kiemelte azt a szervezők számára fontos ötletet, hogy minden önkéntes és szervező kapott egy számokkal és helyszínekkel ellátott térképet, így mindenki pontosan tudta, mikor és hol kell jelen lennie.

Megjegyezte, érdekes tapasztalat volt látniuk, hogy Novi Sadban is működik EKF-­köztér közösségi helyszínként. Izgalmas párhuzam, hogy Veszprémben is hasonlóan gondolkodnak, hiszen tavaly nyitott meg a Pannon Köztér, rövidesen pedig megnyitja kapuit a köztér a Jutasi lakótelepen is.



A megnyitóra öt-hatezren látogattak ki Mónika becslése szerint. A belvárosban tartott nyitóeseményre érkező vendégek nyakba akasztós táskát kaptak, amely flaskát rejtett, így a köszöntő után a részt­vevők koccinthattak is egymás egészségére és az újvidéki kulturális évad nyitányára. Az ötvenperces megnyitón a város magas tornyát állványozták fel, ami azt jelképezte, hogy magasra tudnak jutni, a program betetőzéseként pedig asztronauták jelentkeztek be az űrből. A műsorban többek között akrobaták és énekesek léptek fel, a közönség kivetítőkön is követhette az eseményeket.