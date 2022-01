- Színházak, koncertek, kiállítások, interaktív tematikus könyvtári és múzeumi foglalkozások, online akciók, játékok, előadások, ünnepi megemlékezések, települési értékekre fókuszáló programok, kiadványok, sikeres pályázatok fémjelezték számunkra a 2021-es évet. Ezzel együtt továbbra is jó a kapcsolatunk a civil szervezetekkel, helyi alkotókkal, előadókkal, fiatalokkal. Büszkék vagyunk arra, hogy sokan járnak hozzánk különböző közösségekbe, foglalkozásokra. Működik nálunk Broadway Táncegyüttes, hastáncegyesület, Szegedy Róza Női Kar, jógacsoport, néptáncegyüttes, és október óta színjátszó körünk is van. 2021-ben rendezvényeink azt is igazolták, hogy elhivatott, közös célokért és a nemes ügyekért önzetlenül tenni akaró közösség a miénk. 2022-ben Kisfaludy Sándor születésének 250. évfordulóját ünnepeljük, így sok izgalmas kulturális és közösségi programot tervezünk. Ez pedig sok közös alkalmat jelent, amelyben számítunk mindenkire, mert mit sem érünk a közösség nélkül - mondta Oszkai Réka.