Az Elsősorban pápai Városbarát Egylet (EpVE) küldöttsége az idei év első napján gyertyagyújtással emlékezett Petőfi Sándor születésnapjára az Esterházy-kastély előtti Petőfi-szobornál. Somogyi József Kossuth-díjas szobrászművész – Petőfihez hasonlóan szintén néhai pápai református kollégiumi diák – 1973 óta álló szobránál Horváth Lászlóné egyleti önkéntes a 90 éve született Jevgenyij Alekszandrovics Jevtusenko orosz költő – aki maga is nagy tisztelője volt Petőfi emlékének – A rohanás e kornak átka kezdetű versét, Kerecsényi Zoltán ügyvivő pedig Petőfi Sándor Új esztendő napján című (1849. január 1-jén, Debrecenben kelt) költeményét osztotta meg a megjelentekkel.

– Rövid élete alatt közel ezer verset írt, ebből körülbelül 850 maradt az utókorra; az ismertebbeket több nyelvre lefordították. Nála jelent meg először a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi, házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig a puszta, a magyar Alföld méltó rajza. Ő írt először verseiben a világszabadságról is. Közérthetően, egyszerűen szólt mindenkihez, a nép nyelvét emelte be az irodalomba – idézte fel Petőfiről Kerecsényi Zoltán. Röviden megemlékezett a karácsony előtt, 85. életévében elhunyt Varga Gézáról, a pápai Petőfi Sándor Gimnázium nyugalmazott igazgatójáról, Országos Petőfi Sándor Társaságbeli tagtársáról is, akinek emlékére a jelenlévők szintén gyújtottak egy szál gyertyát a szobor talapzatánál.

Kerecsényi Zoltán, az Elsősorban pápai Városbarát Egylet ügyvivője Petőfi Sándor portréjával

Forrás: Laskovics Márió/Napló

Az EpVE ügyvivője hangsúlyozta, az idén hétéves egylet működése óta kiemelten fontos, vállalt feladatai közt tartja számon a pápai Petőfi-emlékezet gondozását. 2022 szép, kerek Petőfi-évfordulókat tartogat a pápaiaknak, mintegy előkészítő éveként 2023-nak, a nagy bicentenáriumnak, a 200. Petőfi születési évfordulónak.

– Idén lesz 180 éve, hogy Petőfi Sándor 1842-ben itt, e városban vetette papírra először a Petőfi nevet a Tolvaj huszár című románca alatt. Tehát itt vette fel a Petőfi nevet, „Petrovicsból Pápán lett Petőfi”. 180. évfordulója lesz annak is, hogy a Pápán írt A borozó című költeménye elsőként jelent meg nyomtatásban – tette hozzá Kerecsényi Zoltán, aki továbbra is buzdítja az irodalombarátokat, hogy a „Köss egy szalagot Petőfi vándorbotjára!” elnevezésű, novemberben meghirdetett mozgalmuk jegyében hozzák el Petőfi-idézetes emlékszalagjaikat a szoborhoz, és kössék fel azokat Petőfi vándorbotjára.