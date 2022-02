A zenekar tagjai szorosan kötődnek a monostorhoz. Tíz évvel ezelőtt Balogh Eszter zenetanárnő vezetésével, Csillag kórusával, a szerzetesekkel közösen koncertezett a templomban. Az óta többen közülük gyakran visszatérnek, az akkor 10-12 éves kisdiákok felnőttek, a Csillagfröccs ebből a kórusból nőtt ki. A monostor és a helyi Szent Klotild karitász csoport felkérésére örömmel vállalták a fellépést.

– Bakonybél olyan hely, ahol kicsi a fényszennyezettség, ezért a csillagokat nagyon jól lehet látni. A csillag belsejében tűz van, fényt sugároz kifele számunkra. Mindig öröm, amikor a zenekar különleges „csillagai” feltűnnek a bakonybéli égbolton és gyönyörködhetünk zenéjükben, meríthetünk hangjukból, abból a belső tűzből, amit Eszter átadott nekik az évek alatt – mondta köszöntőjében Baán Izsák.

Szólt arról, hogy a hagyományos kultúrában – ami elveszni látszik – a vasárnapi mise és az azt követő kocsmai beszélgetés nagyon szoros egységet alkotott, szakrális, vallási tartalma volt. A templomban hallottak közösségi megbeszélése által jobban átment, beépült életükbe az örömhír hirdetése. Balogh Eszter zenész, zenekarvezető elmondta, gyakran vállalnak jótékonysági célra szervezett fellépéseket.

– Nem volt kérdés, hogy eleget teszünk a felkérésnek, sok élmény köt bennünket a faluhoz, a monostorhoz. Ha van egy olyan helyzet, ahol nemcsak egyszerűen zenélhetünk, hanem azzal még valamilyen jót is teszünk, mi rögtön igent mondunk, és szívesen mozdulunk. Mi magunk is gyakran szervezünk jótékonysági eseményeket, vagy ezek részesei vagyunk, mert olyan zenét is játszunk, amikkel a szívekre lehet hatni – hangsúlyozta Eszter.

A „csillagok” örömmel vállalták a jótékonysági célú fellépést, balról a második Balogh Eszter Forrás: Müller Anikó Hanga

A zenekar tagjai – többen közülük felsőoktatási zenei tanulmányokat folytatnak – Balogh Eszter, Szrapkó Katalin, Botka Nándor, Szente Nikolett, Ferkovics Fanny, Dienes Ádám gospel dalokat adtak elő. A karitász csoport vezetője, Baky Anna elmondta, a Mihajlov családot személyesen nem ismerik, de a csoportban kisgyermekes édesanyák vannak, nagyon megérintette őket megrázó tragédiájuk, ezért kezdeményezték a rendezvényt. Mint lapunkban beszámoltunk, a huszonöt éves édesanya a vírus következtében halt meg, miután megszületett kisgyermeke, másik gyermekük másfél éves. Hároméves házasokként közös életük kialakításának elején tartottak, a házépítés és családalapítás útján, mely tragikus hirtelenséggel szakadt félbe. A koncerten összegyűlt 143 475 forintot a monostor kiegészítette és a templomi gyűjtés, a plébánia adományaival együtt összesen kétszázezer forintot juttattak el a Mihajlov családnak.

– Jézus tanításait próbáljuk úgy is tettekre váltani, hogy segítünk a bajba jutottaknak. Számunkra fontos, hogy a vasárnapi mise után a híveink maradjanak itt a kávézóban beszélgetni, ez a hely fontos találkozási pont. Külön öröm, hogy most tudtunk egy plusz élményt ehhez hozzátenni és az, hogy egy jó ügy érdekében össze tudtunk fogni – mondta Baán Izsák.

Kapcsolódó írásunk: