A természetfotó kiállítás 2022. február 12-én, szombaton nyílt meg a kistelepülésen. „A távolság közelsége” címmel rendezett tárlaton - Vainel Gergely Gyula látványos fotói viszik el a látogatókat a hegyek világába.

A természetfotós 2005 óta mászik hegyeket, majd néhány évvel később elkezdett fotózni is. Forrásy Csaba és Vizúr János fotóművészek voltak a mesterei, akiktől nagyon sokat tanult. A hegymászó oktatóként is tevékenykedő Vainel Gergely Gyula úgy gondolta, hogy a hegyeken szerzett élményeit lehozza a magasból és kiállításokon is bemutatja.

Általában valamilyen tematika szerint rendezi a tárlatait. Most, a járványhelyzet miatt, a távollétet próbálta meg közelebb hozni, legalábbis gondolatban, illetve a fotói által. A barnagi kiállításra az Alpokban, illetve a Magas-Tátrában tett túrázásai, mászásai során készített fotókból válogatott. Mint mesélte vannak nehézségei és szabályai a hegymászásnak, és a hegyek fotózásának, de ha ezeket betartja, akkor szép emlékeket hozhat egy-egy túráról. Élményeiről egyébként blogot is vezet: Jártamban- keltemben címmel.

A látványos fotókkal izgalmas kiállítást varázsoltak Barnagra Forrás: Molnár Sándor/Napló

– A kint lét, az együttlét, a bátorság, a barátság és az önismeret miatt is megyünk ki mászni. Friedrich Caspar Davidnak van egy festménye az 1800-as évekből, az ihletett meg, hogy egy hasonló képet készítsek – mondta el a fotós, akinek általában kevés ember szerepel a képein. Számára a táj és a tájban rejlő formák és ürességek fontosabbak. Megjegyezte azt is, hogy türelmes mászótársakra is szükség van, mert egy-egy jó fotó elkészítése miatt meg kell állni - igaz a nehezebb mászások során kevesebb képet készít.

A Veszprémben élő informatikus, hegymászó oktató és természetfotós kulturális rendezvényekre látogatott el korábban Barnagra, így került kapcsolatba a helyiekkel, akik örömmel adtak helyet a rendhagyó kiállításnak, amely 2022. március 5-ig látogatható a Faluházban. Február 27-én, vasárnap 16 órakor pedig újabb közönségtalálkozót is terveznek.