A Holtszezon előadói estekben is bővelkedik majd. Az irodalom különböző módokon szivárog be az elkövetkezendő hétvégébe. Aki nem szereti az unalmas felolvasóesteket, annak mindenképpen itt a helye!

Pénteken 19:30-tól rögtön slam poetryvel indul az irodalmi felhozatal. A veszprémi odaLÖKött KÖLtészet csapata az Utas és Holdvilág Antikváriumban várja az érdeklődőket.

Szombaton a Wine & Vinyl programjai viszik majd a prímet. Délután 16 órakor kezdődik Szelle Dávid, a Pannon Várszínház színésze és Zsandár Tamás, a Wine & Vinyl tulajdonosának közös előadása Vers és bakelit címmel. Zsandár Tamás mindig jó érzékkel nyúl a bakelitekhez, mindig az egyediségre és különlegességre törekszik, nem műfaja a mainstream, Szelle Dáviddal kiegészülve pedig izgalmas verses élményben lehet részünk. Nem érdemes elmenni a program végeztével, hiszen 19 órakor már az 1 bor 1 vers programmal folytatódik a helyszínen a rendezvény.

A vasárnapi irodalmi program igazán üdítő lesz, hiszen 17 órakor az Utas és Holdvilág Antikváriumban láthatjuk a Szavak a Vár Uccából (a Vár Ucca Műhely folyóiratra utal a cím) programot, ahol fiatal, friss költők mutatkoznak be, mint például Korinek Janka, Somogyi Csaba, vagy a friss kötetes Éltető Erzsébet.

Ki az a Sheryl Sutton?

A vasárnap este tartogat még meglepetést, hiszen 17:30-kor Vecsei H. Miklóssal találkozhatunk az Incognitoban, és megtekinthetjük a Beszélgetések Sheryl Suttonnal című Pilinszky-estjét is. A Beszélgetések Sheryl Suttonnal egy valós alapokon nyugvó, de fiktív párbeszéd. Pilinszky 1971-ben látta Párizsban a Robert Wilson rendezte színházi előadást, a Le regard du sord-t (A süket pillantása), amelynek főszerepét az amerikai fekete színésznő, Sheryl Sutton játszotta. Pilinszky barátságot kötött a színésznővel, aki tüdőgyulladása idején Párizsban több napig ápolta őt. A betegség alatt folytatott beszélgetéseik adják a könyv anyagát, a beszélgetéseket Pilinszky idézi föl. A könyv formája ugyan a szerző és Sheryl közötti párbeszéd, azonban az utóbbi is Pilinszky hangján szólal meg, s a költő más írásaiban kifejtett gondolatainak is gyakran hangot ad, illetve sokszor ő provokálja kérdéseivel, hogy nézeteit részletezze és értelmezze. A mű alcíme (Egy párbeszéd regénye) érezteti ezt a kettősséget, hiszen két műfajtípust idéz meg egyszerre, a dialógust és a regényt. Az előbbiben a filozófiai kérdések (például Platón dialógusait), a meditáció és az esszéisztikus gondolkodás, az utóbbiban a szépirodalom és egy epikus történet lehetőségeit exponálja.