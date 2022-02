A január végi összejövetelre elsőként a városban aktívan működő Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület Zakar Irina elnökletével kapott meghívást. – A 2020 márciusában alakult olvasókör tematikáját követve 2022 januárjában elindítottuk az Együtt élő kultúrák című sorozatot, ami által jobban megismerhetjük más nemzetek kultúráját, művészetüket, hagyományukat – fogalmazott Benyovszky Márton, az olvasókör ötletadója, szervezője.

Ez alkalommal az ukrán kultúra és a közösségi értékei kerültek fókuszba. Zakar Irina, az egyesület veszprémi vezetője beszélt az ukrán kultúra egy-egy sajátos, kulturális, irodalmi szeletéről, a Magyarországon élő ukrán művészekről, azok jelentős, nemzetközi hírű művészetéről. Ízelítőül eredeti nyelven, ukránul is bemutatott egy versrészletet egy később elhangzó, magyar fordításban előadott versből is. Az összejövetelt Jákói Bet­ty színesítette ukrán népdallal, és egy koljadkával, ami egy sajátos népi műfajú újévet köszöntő dal. Csökör Éva hagyományos ukrán táncot, a Podoljanocskát mutatta be. Az egyesület tagjai és barátai irodalmi és művészeti csemegéket válogattak. Az összeállításukban versek hangzottak el Tarasz Sevcsenko és Leszja Ukrainka, az ukrán irodalomtörténet nagyjaitól, de a magyar kultúra javaiból, verseiből is kapott a hallgatóság ízelítőt. A magyar Himnusz szavalata a kör tagjának, Csáti-Ersók Károly előadásában hangzott fel. Huszár Józsefné Júlia, a Venőke elnöke pedig saját, Veszprémről írt versét szavalta el. Benyovszky Márton szerint óriási hiányt pótol modern világunkban egy helyi olvasókör létrehozása, és értékelendő, hogy az antikváriumban helyet kaphatott, a névjavaslata pedig Molnár Sándornak köszönhető.

A 150 éves múltra visszatekintő egykori olvasókörök értékközvetítő szerepe napjainkra vitathatatlanul időszerűvé vált. Ezek szellemiségét szeretné a jövőben újra felidézni a szervező.