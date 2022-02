Senye Ilona önismereti coach, meseterapeuta felnőttek szóló meseestet tartott Illés Csaba zenész, dalszerző, zenetanár közreműködésével múlt pénteken a Jókai Mór Városi Könyvtárban, a házasság hetéhez kapcsolódva.

– Életünkben fontos szerepet tölt be a házasság, a kapcsolódás. Van benne öröm, romantika, kitartás, nehézségek is. Minden élethelyzetnek megvan a maga mesebeli párja. Ezt Boldizsár Ildikótól tanultam, és amióta a mesékkel mélyebben foglalkozom, tapasztalom, hogy valóban így van. A mesékben, régi történetekben jelen van az ősi tanítás: hogyan teremtődik rend a káoszból. Természetesen nem minden mese végződik hetedhétországra szóló lakodalommal, sőt. Ugyanakkor megmutathatja a boldogsághoz vezető utat, azt, hogyan figyeljünk egymásra, hogyan épülhet őszinte bizalom, szövetség két ember között. Ezenkívül erőt meríthetünk belőle egy-egy nehéz helyzetben. Régen a mesét felnőttek mesélték felnőtteknek, például a fonóban vagy kukoricahántás közben, mert találtak mindig benne valamiféle erőt, útmutatást vagy épp humort – fogalmazott a négy mesét és egy legendát elmondó Senye Ilona, hozzátéve, a zene hasonló tudást tartalmaz, ugyanúgy felrepít, megnyugtat, ha kell megsirat, megtáncoltat, jól megsimogatja az érzéseinket. Ezért szólt érzelmes zene a történetek között.

Senye Ilona meseterapeuta és Illés Csaba zenész, dalszerző, zenetanár felnőtteknek szóló mesés estjét nagy érdeklődés övezte Forrás: Laskovics Márió/Napló

Illés Csaba zenész, dalszerző, zenetanár három saját szerzeménnyel készült az alkalomra (a dalszövegeket Csigi Zsolt jegyzi). Mint mondta, kamaszkora óta gitározik, azóta is ez tölti ki az életét, közel húsz éve dolgozik gitártanárként a pápai zeneiskolában.

– Egyébként a komolyzenei főiskolát brácsán végeztem el, de aztán a gitár mellett kötöttem ki. Mindkettő nagy szerelem, most az utóbbi van előtérben. A zene több műfaját is képviselem tanárként és gyakorló zenészként. Brácsával a komolyzenében élek, gitárosként a klasszikus gitár- és a könnyűzenében egyaránt – árulta el Illés Csaba, aki megjegyezte, mai világunkban is fontos a mesék misztériuma, és ha ehhez a zene mint inspirációs közeg társul, akkor remélhetőleg mindenki boldogabban távozott.