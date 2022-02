A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) által életre hívott ASzakkör program egy olyan országos kezdeményezés, melynek keretében pályázat útján hat témakörben – nemez, mézeskalács, gyöngyfűzés, hímzés, csipkeverés, valamint kosárfonás – indulhattak el kisebb létszámú szakkörök közösségi színterekben, illetve közművelődési intézményekben. Veszprém megyében is 2021 novembere óta szerveződnek és működnek ezen szakkörök, tájékoztatott Baloghné Uracs Marianna, az NMI Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője.

– Megyénkben mind a hat témakör kapcsán nagy volt az érdeklődés, összesen 66 szakkör kezdte meg a működését. A csoportok a pályázat keretében öt fős alapanyag-csomagokat kaptak, melyekhez kapcsolódóan a szakkörvezetők munkáját egy online felületen elérhető oktatóvideó-sorozat segíti. A videók elkészítésében szakmai partnerként a Népművészeti Egyesületek Szövetsége vett részt, népi iparművészek közreműködésével készültek a kisfilmek. A szakkörök lényege nem csak egy-egy feledésbe merülő kismesterség, tudásanyag továbbörökítése, hanem a kisközösségek újraélesztése is – hangsúlyozta Baloghné Uracs Marianna, hozzátéve, hogy a szakkörök a közművelődési évad végére készülnek el azon munkákkal, melyeket a tematikus oktatóvideók alapján készítenek el. Az alkotásokból helyben minden közösség kiállítást rendez majd. A program célja, hogy minél erősebb közösségek kovácsolódjanak a településeken. Ez különösen fontos ott, ahol korábban zárva voltak a művelődési házak, vagy a világjárvány megjelenése bomlasztotta fel a működő közösségeket.

A megyei igazgató megjegyezte, az országos programban idén még szakkörvezetői képzések valósulnak meg, de már előkészítés alatt áll a 2022-2023-as évad is, ahol további tematikus szakkörök indítására pályázhatnak majd a települések. További információ a honlapon.

Veszprém megyében az alábbi településeken lehet csatlakozni a programhoz. Csipkeverés szakkör működik Malomsok, Nemeshany, Nóráp, Pápa, Pécsely és Porva, Gyöngyfűzés szakkör Bakonynána, Csajág, Marcalgergelyi, Nemesgörzsöny, Pápa és Veszprém, hímzés szakkör Adásztevel, Bakonykoppány, Bakonyszücs, Balatonfűzfő, Egyházaskesző, Felsőörs, Gecse, Gógánfa, Jásd, Karakószörcsök, Kolontár, Külsővat, Lovászpatona, Malomsok, Nagyacsád, Pápa, Pápakovácsi, Várpalota és Vilonya, mézeskalács szakkör Bakonyszentiván, Balatonakali, Béb, Csabrendek, Csót, Dörgicse, Gógánfa, Káptalanfa, Küngös, Nyárád, Szentimrefalva, Takácsi, Vanyola, Vigántpetend, Vinár és Zalameggyes, nemezelés szakkör Bakonybél, Berhida, Devecser, Karakószörcsök, Kiscsősz, Külsővat, Marcalgergelyi, Sümegprága, Várkesző és Veszprém, vesszőfonás szakkör Balatonszőlős, Dáka, Felsőörs, Gic, Magyargencs, Vászoly, Veszprém és Zalameggyes településeken.

A csóti mézeskalács szakkört vezető Vörösvári-Musicz Evelin közművelődési szakember elmondta, november vége óta tartják csütörtök esténként a foglalkozásokat a faluház emeleti nagytermében, vegyes korosztályú résztvevőkkel.

– A járványhelyzet és a kevés szabadidő miatt változó a létszám, legtöbben tizennégyen, legkevesebben nyolcan voltunk. A felszerelést és az alapanyagokat biztosító csomagból a sok jelentkező miatt az NMI-től kaptunk még egyszer, illetve az önkormányzat is támogatta a csoportot, így a tagoknak semmilyen költségbe nem kerül a részvétel. Elsősorban a karácsonyra készültünk fadíszekkel, házikókkal, az oktatóvideó instrukciói és egymás ötletei alapján. Az elkészült műveket ki is állítottuk a faluházban. Nemrég szabadultam a karanténból, úgyhogy idén még nem volt alkalmunk, de tervezzük meglepni az óvodásokat, bölcsődéseket farsangi figurákkal, valamint megformálnánk mézeskalácsból a faluházat asztalnyi méretben – számolt be Vörösvári-Musicz Evelin.