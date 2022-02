Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója kiemelte, mióta Veszprém és a térség elnyerte a címet, tudták, hogy az EKF-programnak fontos szereplői lehetnek. Az együttműködés kereteit kidolgozták az elmúlt hónapokban: a közös munka részint egy-egy kiemelt programra, eseményre vonatkozik, míg a PetőfIfiAkadémia esetében több évre szól. Hozzátette, a 2023-as év több szempontból is kiemelt jelentőségű a teátrumnak: az EKF-évad mellett Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját is méltóképpen szeretnék megünnepelni, valamint Magyarország rendezi jövőre a Színházi olimpiát is. – Az EKF fő célkitűzéseivel könnyen azonosultunk, azokat mi fontosnak tartjuk a működésünkben. Ezek közé tartozik a közösségépítés és a fenntarthatóság: a színházunkat társadalmi akarat tartja meg már több mint száz éve – fogalmazott Oberfrank Pál.

Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettes-kreatív menedzsere hangsúlyozta, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 és a teátrum közötti együttműködés a Lélektől lélekig Érzékenyítő Fesztiválra, a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválra és a PetőfIfiAkadémiára terjed ki. A fesztiválok már a térségen túlról is vonzanak látogatókat, az együttműködés keretében pedig lehetséges a programok továbbfejlesztése.

Varga Richárd, az EKF kulturális projektmenedzsere elmondta, az együttműködés a közös programokban – a két nagy fesztivál és a PetőfIfiAkadémia – évről évre erősödik 2023-ra. Hozzátette, céljaik között az új programok létrehozása mellett az is szerepelt, hogy a térségben kedvelt rendezvényeket támogassák, és ezzel hozzájáruljanak azok továbbfejlesztéséhez. Varga Richárd megjegyezte, az együttműködés az anyagi támogatás mellett például a rendezvények kommunikációjának erősítésére, és színházszakmai szempontokra is kiterjed. Felidézte, az EKF színházi koncepcióját a Veszprémi Petőfi Színház bevonásával dolgozták ki. Leszögezte, az együttműködés lehetővé teszi, hogy külföldi fellépők vegyenek részt a rendezvényeken. Kellerné Egresi Zsuzsanna példaként az idei Lélektől lélekig Érzékenyítő Fesztivál nyitóelőadását említette elsőként, amely Temesvárról – a Bánságban található város 2023-ban szintén Európa Kulturális Fővárosa lesz – érkezik Veszprémbe. Oberfrank Pál hozzáfűzte, 2023-ban temesvári, sepsiszentgyörgyi, újvidéki, csíkszeredai vendégelőadások mellett a csehországi Most városból is érkezik társulat, míg a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválra Bécsből és Oroszországból jönnek fellépő művészek.

A PetőfIfiAkadémia ötletét a színház már hosszú évek óta dédelgette, az EKF céljai között pedig szerepelt egy színházedukációs program. A képzés e kettő szándék találkozásából jött létre. Kellerné Egresi Zsuzsanna aláhúzta, az Akadémia elindításához az EKF adott nagy lökést és anyagi támogatást: a pályaorientációs, négy féléves kurzus egyedülálló hazánkban. A felső tagozatos diákoknak és középiskolásoknak szóló képzés tavaly ősszel indult el, és a színház különböző szakterületeinek – a kellékesektől a műszaki területen át a színházigazgatásig – képviselői tartanak foglalkozásokat, kurzusokat szombatonként a képzésben résztvevő 22 diáknak. Az oktatásnak fontos célja a személyiség- és közösségfejlesztés is. Hozzátette, terveik szerint a következő évfolyamot épp 2023-ban indítják el. Az országosan is hiánypótló kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a színházi szakma számára képezzenek utánpótlást. Az igazgatóhelyettes-kreatív menedzser leszögezte, mindegyik rendezvényük esetén arra törekednek, hogy az EKF-évad után is hosszú ideig fennmaradjanak és működjenek.

A Veszprémi Petőfi Színház májusban hirdeti ki a jövő évad tervét, ami már érinti a 2023-as kulturális fővárosa évadot is. Oberfrank Pál arról is beszélt, a fesztiváljaik idén Veszprém mellett az EKF koncepciójával összhangban a térség több helyszínére kiterjednek: a vörösberényi Kerényi Imre Kult-Magtárban, a Balatonalmádi tóparton, Balatonfüreden, valamint Balácán is tartanak programokat. Az igazgató azt is elmondta, a színházrekonstrukció első üteme 2022 őszére elkészül azzal, hogy teljesen megújul a volt ének-zenei általános iskola épülete: itt például létrejön egy szabadtéri helyszín, amely jövőre EKF-programoknak is otthont adhat. A színházépület tervezése elhúzódott, ezért a teátrum felújítása a jelenlegi elképzelések szerint 2024-ben kezdődik el.