A rendezvény díszvendége, Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kormánybiztosa, úgy fogalmazott, hogy Vollein Ferenc olyan művész, aki nemcsak a térség, hanem az egész nemzet, sőt Európa számára is maradandót képes alkotni. - A huszonkét éves fiatalember azt a csodát teszi meg, amire csak a művészet legmagasabb szintje képes. A valóságot, az azon túli világot, a mesét, a képzeletet és a hétköznapi realitást ötvözi, hozza közel, s teszi széppé számunkra. Az ifjú alkotó nemcsak a térség emblematikus képviselője, de az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat szellemiségének egyik híres képviselője és megjelenítője - hangsúlyozta a kormánybiztos.

A résztvevőket házigazdaként Baranyai Tamás, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója köszöntötte, s nagy vonalakban bemutatta Vollein Ferenc eddigi munkásságát. Mint mondta, a Nemzet Fiatal Tehetsége címet tavaly immár negyedszerre nyerte el a Badacsonyörsön élő naiv művész.

Alkotásai fellelhetőek számos köz-és magángyűjteményben, így például Budapesten, Tokajon, Aszófőn, Balatonfüreden, Zalaegerszegen, de külföldön is, például Japánban, Genfben és Rómában, a Vatikáni Múzeum és Képtár pápai magángyűjteményében. Arra Vollein Ferenc különösen büszke, s ezt külön ki is emelte a veszprémi tárlatnyitón elmondott beszédében, hogy számos képét magángyűjtők vásárolták meg, amelyek mindegyikére alkotó munkája elismeréseként tekint. A mostani tárlat képein túl az ifjú festő Színek az égből című összegző kötetét is bemutatták, amely a 2012-es A színek varázsában, a 2014-es Színek bűvöletében, a 2016-os Tündérország című képzőművészeti albumai után immár a negyedik.

A kiállítást Szemes Péter esztéta nyitotta meg, Meilinger Anita Zóka Péter művészetfilozófus idekapcsolódó esszéjét olvasta fel, Bánó Bendegúz gitárművész pedig szép gitárjátékkal emelte a rendezvény színvonalát.