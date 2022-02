Fergeteges és teltházas koncertet adott a négy balatonfüredi születésű, illetve kötődésű művész a zsinagógában. A fellépő művészek a legismertebb dalaikat, köztük számos világslágert adtak elő, hatalmas siker kíséretében. A dalok között arról beszéltek, hogy nagyon szívesen tettek eleget a szokatlan meghívásnak, mert mindegyikük nagyon kedveli Balatonfüredet.

Sok személyes történet hangzott el egyebek mellett a Balatonról, az ottani élményekről és emlékekről, valamint a gyerekkorról, a barátokról, tanárokról és magáról, a zsinagóga épületéről is. A helyszínt igazán imponálónak és lenyűgözőnek tartották, mert a Róth Miksa üvegfestő és mozaikművész alkotta ólomüveg berakású, Tóra-szekrénnyel szemben álló színpad még különös ihletet is adott a sok zsidó szerzőt is magában foglaló repertoárok megszólaltatásához. A közönség elragadatva hallgatta és vastapssal jutalmazta az ismerős dallamokat, amelyek a négy előadótól négyféle stílust képviselve jelentek meg. A sorozat végén az énekesek több dalt közösen is előadtak, tomboló siker kíséretében. A rendezvény házigazdája, Olti Ferenc, a ZSKH vezetője a szűnni nem akaró tapsot csak úgy tudta lecsendesíteni, ha megígérte, hogy jövőre is megrendezik ezt a programot, amit a művészek nagy örömmel fogadtak.

A zsinagógáról Olti Ferenc lapunknak elmondta, az intézmény kettős küldetésű, a régi zsinagógai térben lévő előadóteremben főként a helyi lakosságnak szóló, magas színvonalú szórakoztató programokat szerveznek, mint a mostani is, melyre elsősorban a turisztika főszezonon kívül kerül sor. A modern új épület viszont már két digitális kiállításnak ad otthont. Három éve nyílt a 140 természettudóst bemutató Zsidók és csúcstechnika, Einsteintől Freudon át Zuckerbergig című kiállítás, és néhány hete az ugyancsak 140 művészt bemutató Zsidók és művészetek, Chagalltól Kertészen át Spielbergig című tárlat.