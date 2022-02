A könyvet frissiben már megismerhette hónapokkal ezelőtt a sajtó, azonban most a nagyközönség is kezébe vehette Strenner József, a város egykori főkertészének könyvét. Géczi János, a kötet szerkesztője köszöntőjében arról beszélt, hogy hosszú idő után, hatalmas munkával elkészült a Séd könyvsorozat újabb kötete. Mint ismeretes, Strenner József négy éven át írt cikksorozatot a város fás növényeiről és bokrairól. Szerették volna, hogy csakúgy, mint korábban a szobrokról, a növényekről is kötet szülessen. Ez szerinte azért is volt ildomos, mert Cholnoky Jenő földrajztudós azt állította, hogy Veszprémnek nem csak társadalmi és kulturális története van, hanem természeti is, amit meg kell ismerni.

Brányi Mária alpolgármester elmondta, sokszor talán észre sem vesszük, mennyire különleges miliő vesz minket körbe a városban, hiszen mindezt mi természetesnek vesszük. Azonban a Veszprémbe érkező szakmabeli vendégek látják, hogy különleges az, ami fogadja őket, és ez az egykori főkertésznek köszönhető. Hihetetlen, de tény: több mint 1100 olyan növény található a megyeszékhelyen, melyek többnyire arborétumokban lelhetőek fel, nálunk viszont közterületeken és családi házas övezetekben. A könyv abban is segít, hogy megismerjük ezeket a fajokat.

A szerző, Strenner József úgy fogalmazott: nem hitték, hogy három évig tart majd a munka, de közbejött a járvány is. Elmondta, anno voltak olyan évek, amikor 1500-1600 fát is elültettek egy évben, ami nem volt egyszerű. A rendszerváltozás utáni évtized megtorpanással járt, és a 2000-es évek eleje is nehéz volt számukra, majd ezután az hozott komoly fejlődést és változást, hogy Brányi Mária – aki nem mellékesen tájépítész - bekerült az önkormányzatba. Szeressék a várost, a fákat, kérte a jelenlévőktől.

Gáspár Gábor fotóművész, fényképész, mint a könyv alkotópárja, nem túlzás, világszínvonalú munkát végzett. Három évig fotózta minden évszakban a város fáit, bokrait – több ezer fotó született. Elárulta: nem ez az első ilyen jellegű felkérése, hiszen évekkel ezelőtt Fekete István Pepi-kert című könyvének második kiadásához kellett fotóznia a Szarvasi Arborétumról, ami 1989-ben jelent meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a fák és bokrok között kisállatok, mókusok, madarak és rovarok élnek, amit sokszor észre sem veszünk.

Aki ott volt a bemutatón, a Séd folyóirat legújabb számához, a 36.-hoz is hozzájuthatott.