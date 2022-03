Az egykori húsáruház épületében az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program támogatásával megnyíló Tudásközpont működésének és foglalkozásainak négy alappillére a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság (VR), a robotika és az automatizálás, valamint a tárgyalkotáslesz. Olyan eszközök kaptak helyet a létesítményben, amelyek a jövőben meghatározzák a mindennapi életünket, ugyanakkor a mai fiatalok munkaerőpiaci esélyeit is befolyásolják.

– Nemcsak megismertetjük ezeket az eszközöket a Digitális Tudásközpontba látogatókkal, hanem igyekszünk legyőzni az ezekkel kapcsolatban az emberekben esetleg kialakult félelmeket is – fogalmazott kérdésünkre Molnárné László Andrea, a tudásközpont vezető oktatója. Foglalkozásaikkal – amelyeken 5–12. évfolyamos tanulókat fogadnak – egyszerre szeretnének élményt és tudást átadni a gyerekeknek, valamint fejleszteni a diákok kompetenciáit. A tudásközpontban az élménypedagógia elveit követik: nemcsak új tudást, élményt adnak a betérőknek, hanem a legkorszerűbb módszertani elvek mentén oktatnak, fejlesztve a diákok azon képességeit – kreativitás, logikus és algoritmikus gondolkodás, csapatmunka képessége, önálló döntéshozatal –, amelyeket idővel a munkaerőpiacon hasznosíthatnak – részletezte a vezető oktató. Hozzátette, a diákokat pályaorientációban is segítik: high-tech eszközökkel mérésen is részt vehetnek a pályaválasztás előtt álló tanulók, segítve őket abban, milyen szakma lenne számukra testhezálló. Digitális kompetenciafejlesztési programjuk egy tanítási napot tesz ki, emellett szeptembertől szakkörök indítását tervezik, és rövidesen táborokat is meghirdetnek.

A pedagógusoknak módszertani és pályaorientációs továbbképzéseket tartanak, valamint csapatépítő tréningeket is szerveznek a jövőben külső cég bevonásával. A családok családi napon élvezhetik majd a központ szervezte alkalmakat. Molnárné László Andrea elmondta, szoros együttműködést terveznek a Pannon Egyetemmel, ennek köszönhetően a hallgatók gyakornoki munkát végezhetnek náluk, valamint tudományos munka kidolgozására is lehetőséget kaphatnak.

Intenzíven keresik a kooperáció módjait helyi cégekkel, a tankerületekkel, az oktatási intézményekkel és az oktatási háttérintézményekkel: felvették a kapcsolatot az iskolák mellett a szakképzési centrummal, és a gimná­ziumokkal ugyancsak. A megyeszékhelyen túl távolabbi települések oktatási intézményeivel is partnerségre törekednek. A tehetséggondozást szem előtt tartva folyamatban van regisztrációjuk a Nemzeti Tehetségpont hálózatba.

A tudásközpont egyelőre négy munkatárssal – egy koor- ­dinátor, két oktató és egy ve- zető oktató – kezdi meg működését, ugyanakkor önkén- teseket, gyakornokokat várnak csapatukba. Programjaik ingye- nesek, de előzetes regisztrá- cióhoz kötöttek. A veszprémi mellett országszerte további öt tudásközpont nyílik március­ban azonos arculattal, a Dunántúlon és a Dunától keletre is három-három ilyen egység kezdi meg a működését. A tudásközpontot – amelynek nevére szavazást írtak ki, az eredményét rövidesen nyilvánosságra hozzák – a Digitális jólét program és az EKF2023 program forrásaiból tartják fenn. Molnárné László Andrea reményét fejezte ki, hogy hiánypótló munkájuk lehetővé teszi, hogy a programok lezárulta után is működtetni tudják a központot.