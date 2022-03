Navracsics Tibor úgy fogalmazott, azzal nagyjából mindenki tisztában van, hogy Sümeg egy szép dunántúli kisváros, azt azonban már kevesen tudják, hogy milyen hatalmas kultúrtörténeti értékkel rendelkezik.

- Ebből a szempontból az innen származó Kisfaludy Sándor költő születésének kétszázötvenedik évfordulója jó lehetőséget nyújtott Sümegnek arra, hogy megmutassa az országnak és a világnak értékeit. A mai kiállítás nem kultúrtörténet, hanem földtörténet, ami azt jelzi számunkra, hogy a város ebben a tekintetben is egy igazi kincsesbánya. A tárlat azt is érzékelteti, hogy az itt élők mennyire elkötelezett polgárai Sümegnek, hiszen az itt látható földtani örökség is egy helyi magángyűjtőtől, Kocsis Lajostól származik - hangsúlyozta.

Végh László polgármester arról szólt, hogy Sümeg és térsége az ország egyik legváltozatosabb geológiai térsége, s ebből a számos ősmaradvány bemutatásával remek ízelítőt ad a Ramassetter Látogatóközpont legújabb attrakciója. Kocsis Lajos kapcsán elmondta, hogy neve a szakmában ma már fogalom, sok geológus büszke rá, hogy tanulhatott tőle. Ő volt az, aki 1960-ban a sümegi Mogyorós-dombon rábukkant Magyarország legrégibbi, 4500 éves kovakőbányájára, és tudományos szenzáció volt az általa 1963-ban megtalált sümegi teknőslelet. Ezt ma a Magyar Földtani Intézetben őrzik, Sümegre a méreteiben és formájában azonos másolat került.

Részleteiben Futó János Lóczy Lajos-emlékplakettel kitüntetett geológus beszélt a természeti örökségről, a több ezer darabos gyűjteményből válogatott kőzetmaradványokról, amelyek híven tükrözik az itteni, egykor tenger borította terület páratlanul gazdag földtani természeti örökségét, amely egyúttal a Bakony-Balaton Geopark egyik fő nevezetessége.