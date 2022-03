Ez a rendezvény több lesz, mint unikális. A Folkklub tör- ténetében először fordul elő, hogy egy hazai nemzetiség – jelesül a magyarországi horvátok – folklórját adja át az érdeklődőknek. A Kóló zenekar tamburái szolgáltatják a dallamot, amire Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó „Fecske” mutatja és tanítja a lépéseket. Lakócsára érkezünk, a zene és a tánc a magyarországi horvátoké, a Dúdoló pedig a szlavóniai magyaroké.

E csodálatos kettősség méltó keretet ad a négy éve elhunyt Borbély Jolán életműve előtti főhajtásnak is. Martin György hű társára fia, Éri Péter, a Muzsikás együttes legendás brácsása emlékezik, miként Batyu és Fecske is, hiszen Lakócsával Joli néni ismertette meg a méltán népszerű táncos párt. A gyerekeknek kézműves-foglalkozást tartanak, és jelen lesznek a Tördemic Néptáncegyüttes tagjai is.

Az ingyenes rendezvényt a Veszprém–Balaton 2023 Euró­pa Kulturális Fővárosa program támogatja.