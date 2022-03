1949-ben megnyitja kapuit az intézmény. Közben az irodalomtanárnak készülő édesapám megérkezik a Vegyipari Technikumba, akiről a haza mégis úgy döntött, hogy inkább vegyészmérnök legyen. Aztán belép a technikum kapuján édesanyám, miközben apám vegyészmérnöki diplomát szerez a tanári mellé, így tanít a technikumban, ami egyetlen munkahelye marad a nyugdíjas koráig. Megismeri, tanítja anyámat, érettségi után elveszi feleségül. Két évvel később már én következem a közös életükben. Anyám végzett technikusként szilikát tanszéken dolgozik fájdalmasan nagyon korai haláláig.

A város bennszülöttjeként naponta megteszem pár száz méteres utamat apámtól anyámig, a technikumtól az egyetemig. A nagybátyám és a húgom is a technikumban érettségiznek. Majd évtizedekkel később a fiam is a "Vegyiben" végzett!

Lelkes részvevője, látogatója vagyok a Veszprémi Egyetemi Napoknak (VEN), ahogy Polinszky Károly is, aki szinte minden alkalommal ott van az egyetemisták között. Az aulán át (itt voltam először Illés-koncerten, alig több mint tízévesen) közlekedve szinte mindenkit ismertem, látásból vagy személyesen. Hallgatókat, oktatókat, professzorokat is. Ma ugyanott, arcmásukról készült szoborként néznek vissza rám. Déri Márta, Péchy László, Bodor Endre, László Antal. Hihetetlen, de igaz. Mindegyikükkel köszönő viszonyban voltam gyerekként.

De nem csak velük. Mert keresztbe-kasul megismertem a teljes intézményt. Az E épületben volt először a menza. Az A-ban Nagyőszi Sándor tanított asztaliteniszezni. Az aula alatt laktak a focisták. Közülük Kiss László NB I-es edző lett. A szerelő-, karbantartó műhelyekben Schuppán József és Sári Dénes ismertetett meg a javítások tudományával. A tornacsarnok szertárában Papp bácsi (Papi) varrta a bőrlabdákat, bokszolta a futballcsukákat.

És ha már futball. Itt találkozhattam először Győri Pál tanszékvezetővel, aki edzője is volt a Haladás Petőfinek. Itt köszöntem először a csapat kiváló védőjátékosának, Heil Bálintnak, a későbbi rektornak. Legyél még sokáig velünk! Hlavay József, Nemes Nándor, Egyházi Tibor (Dzsimi) a foci mellett szereztek diplomát. Ők voltak az első példaképek a Veszprémi Vegyészben, amely tizenkét szakosztályt működtetett. A vívókat Tisztartó Tibor pallérozta. Ebben a csarnokban pörgethettem az NB I-es kosarasoknak a vaslemezből készült eredményjelző tábláját. Fülöp István pontkirálya és edzője is volt a csapatnak, aki anyámmal dolgozott egy tanszéken. Csakúgy, mint az emlékezők közül Kovács Kristóf docens. Borszéki Jánoshoz jártam női kosáreredményekért. Egyetemista lány korrepetált oroszból, Hájos László (ő a Veszprémi Vegyészekért Alapítvány vezetője) matematikából. Vele Polinszky András – ez is véletlen talán - ismertetett meg. A három testvér közül sajnos ő már nem lehetett itt édesapja születésnapján.

És a diákévek után megadatott, hogy tovább erősödjenek a szálak, a kötődések az intézménnyel. A kezdeteknél Dallos Zsuzsa nyújtott kezet, aki az Egyetemünk lapba szerkesztette a sportos írásokat. Ennyi véletlen és szerencse csak ritkán adatik meg az ember életében. Mert következtek az interjúk, a televíziós beszélgetések a rektorokkal. Az egyik legkedvesebb, legemlékezetesebb találkozás, amikor Liszi János tréfából tételt húzatott velem a tanszékén, ahol tanított. És amikor látta, hogy reménytelen kísérlet, megajánlotta az elégségest. Jót nevettünk rajta. Az úszóklub akkori elnökeként ő engedélyezte az egyetem nevének használatát az egyesületnél.

És ne feledjük a Nagy Károly szervezte egyetemi programokat se. Hobo-, Deák Bill-, LGT-, Fonográf-, East-, Edda-, Hungária-, Koncz Zsuzsa-, Zorán-koncertek és Hofi Géza-, Sándor György-esték az aulában és az E-ben. Feledhetetlen élmények, emlékek, amelyek mind az egyetem erejét sugározzák a sikeres, eredményes oktatáson kívül.

Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer megtörténhet egy ilyen összegzés. Köszönöm Polinszky Károlynak, hogy a véletleneknek is köszönhetően az egyetem hetvenhárom évéből sok mindenre emlékezhetek…