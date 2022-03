MÁRCIUS 22.

A napokban Budapesten jártam. Ott születtem és éltem harminc évig, ami azért nem múlt el nyomtalanul (semmilyen értelemben), tehát nem okoz gondot sem a tájékozódás, sem az autóvezetés. Utóbbi azért sem, mert szinte lehetetlen. A Lánchíd kiesésével és a jól érezhetően teljesen koncepciótlan lezárásokkal, valamint a busz- és biciklisávok erőltetésével az addig is kilátástalan dugók állandósultak, az idegőrlő araszolásnál csak a parkolóhely keresgélése embert próbálóbb feladat. Aztán, ha az ember (esetünkben én) mégis talál egyet, akkor már csak a szemérmetlenség és a pofátlanság határán egyensúlyozó árfekvésen ámul el kissé, de aztán arra gondol: mindegy már, csak szabaduljunk innen mihamarabb. A végső menedék ezúttal egy parkolóház a belvárosban. A parkolási díj nyolcszáz forint óránként. Leírom számokkal is: 800.

Na, most azt ugye tudjuk, hogy a parkolóhelyek létesítői pár fillérért is képesek zaklatásnak alávetni a szüleiket is akár, keményen megküzdenek minden négyzetcentiméterért, hogy aztán annyit kérjenek érte, amennyit nem szégyellnek. És egyáltalán nem szégyellősek.

A parkolóházakban ráadásul tökélyre fejlesztették a helytakarékosságot (nevezzük így, szégyellősen), ami a valóságban azt jelenti, hogy beletelik egy kis időbe, amíg elfoglaljuk a kijelölt területet. Nos, ezt a macerát ezen a helyen a végsőkig kimaxolták. Az történt ugyanis, hogy biztos, ami biztos, a födémet tartó oszlopokat az elválasztó sávokra vizionálta a lánglelkű tervező. És az álom valóra vált, mi több, megvalósult. Ott vannak. Hogy teljes legyen a zűrzavar, a közlekedőrészt is a lehető legkisebbre szabták, ami különösen akkor szembetűnő, amikor egyszerre többen próbálunk manőverezni. Rollerrel egész kényelmes lehet.

Nyolcszázért. Minden tiszteletem a budapestieké, hogy nem a zárt osztályok ablakaiból integetnek egymásnak. Mindenesetre hatalmasat sóhajtok, amikor hazafelé feltűnik a hátbalőtt Osztapenko kapitány hűlt helye.

MÁRCIUS 23.

Hú, de jó itthon. Hogy ugye egyáltalán van otthonom, de amúgy is. Besűrűsödtek az események. Féreghold kelt fel, aminek azért van ilyen ronda neve, miközben gyönyörű, mert az indiánok kisasolták, hogy ilyentájt már felmelegszik a föld, és előbújnak a rovarok, aminek persze megörülnek a madarak. Én még etetem az „enyéimet”, de félig már önellátóak. Az indiaiak megünnepelték a Holit, de itthon is felbukkantak kifestett arcú emberek. Tavaszi nap-éj egyenlőség. Érezhetően hosszabbodnak a nappalok, és berobbant a tavasz. Az első nap rövid ujjúban, aztán félmeztelenül, munka a kertben.

Virágzik a mandulafa. Az övé egy külön történet. Három évvel ezelőtt kiszáradt, szomorúan, de kivágtuk. Egy év múlva előbújt a földből egy kis ágacska. Mára újra csinos kis fácska, úgy másfél méteres, és virágzik. Nem érdekel, ha egy szem mandulát sem hoz, marad. Megérdemli. Az élet élni akar, vagy mi.

Szárazság van közben, jól jönne a csendes, éjszakai eső. Tartósan vízhiányos időszak, így mondják hivatalosan. Ennek következményeként tűzgyújtási tilalom lépett életbe, nagyon helyesen. A katasztrófavédelem közölte a szabályokat, nem betarthatatlanok. Tarlót, ha lehet, ne perzseljünk fel, attól nem lesz kevesebb gomba, viszont leéghet a fél falu, ha szalonnát sütünk a kertünkben, ne hagyjuk magára a tüzet, legyen nálunk lapát és víz, szél esetén együk meg inkább „nyersen”, úgy is jó, pláne hagymával, friss kenyérrel. Bort ér hozzá inni. Ilyenek. A gazkupacok nézegetéséhez persze önuralom kell, de mihez nem. A parkolóházhoz is kell, meg a nyaralós szomszédhoz is, pláne, ha feljelentgetős az illető. Nehéz művészet, mint a kaszálás, de a képesség fejleszthető.

MÁRCIUS 24.

Meghalt Koncz Csaba és Szkárosi Endre. Mindkettőjüket volt szerencsém ismerni. Csaba fotográfus, az utolsó magyar hippi. Miután bebarangolta a fél világot, két faluval odébb telepedett le. Mindig megvert pingpongban, a szünetekben pedig a szanszkrit nyelv rejtelmeiről mesélt. Holtig tanult és tanított. Szkárosi Bandi költő, író, lapszerkesztő. Készítettem ve­le újságot, szórakoztató volt és tanulságos. A veszteség, ami ért minket, persze pótolhatatlan. És az van még, hogy szegényebb lett nélkülük a világ, de nagyon. Amit adtak a művészetükkel és a jelenségükkel, belém ivódott. Emléküket megőrizzük.