Nemcsak egy szokásos könyvbemutató, hanem meditációval összekötött belső útkeresés és a rejtett belső energiapontok egymásra hangolása is célja volt a szerzőnek. Gajdos Erika Tímea könyvéből felolvasott meditáció és időutazás nem mindennapi kalandjaiba vezette olvasóit. Kövesdi Templomról, a kövek titkairól, az ősi hagyományokról szólt az irodalmi visszatekintő, közben aláfestő békezeneként a lelkünket melengető handpan dallamai keringtek a középkori templomrom falai között.

Szlávics Alexandra, képzőművész és zenész kiséri a meditativ jellegű felolvasást a számunkra még nagyon különleges handpan hangszeren. Gajdos Erika Timeának hatkötetes Balatonfelvidéki regénysorozata már a korábbi években is népszerűvé vált olvasói körében. . 2018-ban találta ki a misztikus irodalmi barangolást. A sorozat amellett, hogy szórakoztató, olvasmányos regény, pesti felfedezőkről is szól , akik otthagyva a főváros zaját , lejönnek a nagy vizhez, és új életet kezdenek .-Kicsit kilépve a felgyorsult, zaklatott valóságunkból, mesés, varázslatos hangulattal belső világunkba, energiapontunkba igyekszünk elkalauzolni mindenkit.-kezdte a program bemutatását a szerző. -Célunk, hogy váljunk eggyé a természettel, hiszen nagyon sokat ad,fel tudunk töltekezni. 50 balatonfelvidéki településen keresztül minél gazdagabban próbáltam a régiókat megismertetni az olvasókkal, Balatonfüredtől Keszthelyig . Több, mint 200 értékes látnivaló szerepel a regényben, nemcsak szakrális helyek, hanem gyógyforrások, barlangok, hegyek és szebbnél szebb látnivalók. Az egész Balaton egy időkapu. A főhösnő, Bánki Dorka, amikor autóval leér Budapestről a nagyvárosi káoszból, megérinti az energia, ami itt van, átlép az időkapun, és egy hirtelen felbukkanó érzéssel rájön, , hogy időutazó. Bárhova megy, újabb és újabb időkapuk nyilnak meg elötte. . A regényben időben és térben váltakozva folyamatosan utazunk, eggyé válunk a balatoni tájjal, a látnivalókkal. Ebbe vonódunk bele gyakorlatban is, a könyv alapján, a felolvasott történetekkel.