Tavaly októberre tervezték a turnét, de a járványhelyzet miatt elhalasztották. Most februárban ajándékozták meg előadásaikkal Csíkszeredán a nézőket. Így szerették volna erősíteni a nehéz helyzet után megtört lelkeket.

– Vittünk magunkkal a színház gyógyító erejéből, és a lélekerősítő hatás kölcsönös volt, hiszen az összesen csaknem kétezer embertől érkező szeretet és hála nekünk sokat adott. A csíkszeredai gyermekek aktívan kapcsolódtak be a szelektív hulladékgyűjtésről, a környezetvédelemről tanító Kukamese című zenés mesejáték utáni interaktív feldolgozóbeszélgetésbe. Megható volt sugárzó örömük, figyelmük, észrevételeik és őszinte reakcióik. A magyar virtus, a hungarikumműfaj, az operett mindig nagyon hat a magyarok szívére, lelkére, elindítja a lábakat, éneklésre készteti a közönséget. Sokszorosan éreztük ezt a csíkszeredaiaknak és a térség magyar lakóinak összeállított, a szórakoztatás mellett a mentális egészség erősítésére szolgáló operettgálánkon, melynek végén álló vastapssal, közös énekléssel hálálta meg a közönség előadásunkat. Az összetartozás érzését erősítette a Nélküled című dal is, melyet a finálé után, élő zenei kísérettel, az erdélyi magyarokkal együtt énekelve adtunk elő – mondta el Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes, kreatív menedzser, mentálhigiénés szakember.

Oberfrank Pál igazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a fellépők közül többen kötődnek Erdélyhez. Például az operettgálán sikerrel mutatkozott be primadonnaként a helyiek körében ismert Szederjesi Teodóra, a marosvásárhelyi egyetem hallgatója, aki a Petőfi Színházban tölti gyakorlatát. A mesejátékban és a gálán szerepelt Módri Györgyi, Kőrösi Csaba, Horváth Csenge, Keller Márton, Hirschl Laura, Keresztes Gábor, Cservenák Vilmos és Diószegi Imola. Az élő zenei kíséretet Horváth Elemér Emi hegedűművész és Horváth Péter billentyűs biztosította. A Kukamese gyermekszereplője, Molnár Annabella is a társulattal tartott. A turné szívet melengető eseménye volt, amikor a művészek az ajándékaikat elvitték a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonaiba, ahol énekeltek, játszottak a gyerekekkel. Elmentek a tusnádfürdői otthonba és a kászonimpéri Szent Katalin Gyermekotthonba is.