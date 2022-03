Végh László polgármester köszöntője után Gajdics Ottó újságíró, szerkesztő, műsorvezető, az est moderátora vette át a szót. Úgy fogalmazott, a kiadvány rendhagyó, hiszen választási ciklusokon átívelő történetek, publicisztikák kaptak helyet benne, olyanok, amelyek a társadalom széles rétegeit foglalkoztatják, ám mégis kevés helyen, médiafelületen találkozhatunk velük. A Túlélési ösztön című könyv a Lezsák Sándor vezetésével 2004-ben megalakult Nemzeti Fórum Egyesület újságírói által írt és a Magyar Hírlapban 2015–2021 között megjelent írásokból készült. Gajdics Ottó újságíró megjegyezte, hogy a mai nyugati sajtó jelentős részében elképzelhetetlen lenne ilyen tartalom megjelentetése, ott azonnal tönkretennék, akár be is bebörtönöznék azt az újságírót, aki hasonló gondolatokat fogalmazna meg. De me- lyek is ezek a tabu témák? – me- rült fel a kérdés a résztvevőkben, ami nem maradt válasz nélkül, hiszen jelen volt két szer- ző, újságíró: Nagy Dóra és Lóránt Károly. Szó esett a nemzet­- államok elleni támadásokról, a véleményterrorról, a „puccs­exportól”, az LMBTQ-érzéke- nyítésről, a migrációról és arról a háttérhatalomról, amely sokak szerint a világot irányítja.

– Ádáz küzdelem folyik ellenünk, és a nekünk fontos értékrend ellen, amelyben összecsap a globalista világkép a szuverén nemzetállamok összefogásán alapuló elképzeléssel. Mi is a probléma velünk? – tette fel a kérdést a moderátor. Nagy Dóra szerint a globalizmus mozgatói azt szeretnék, ha egy könnyen irányítható, manipulálható – s fogyasztó – tömeg fölött rendelkezhetnének, ám ebbe nem férnek bele az önálló identitástudattal bíró nemzetállamok. Ennek érdekében indítottak átfogó támadást a hagyományos értékrend és a legkisebb közösségek, például a család ellen is.

– Ma már a „haladó gondolkodás” jegyében férfiak is szülhetnek, legalábbis az Európai Parlament tavalyi döntése szerint, és a családot sem feltétlenül az apa, az anya és a gyerekek alkotják, sőt, bárki bármikor dönthet úgy, hogy nemet vált. Ezek mind a hagyományos értékrend elleni támadás részei, s aki esetleg ezt kifogásolja, az nem haladó, sőt, egyenesen náci – hangzott el az esten.

A könyvbemutatón a 2015-ös migrációról is szó esett, ami szintén ebbe a körbe sorolható. Lóránt Károly elmondta, hogy az uniós országokban sok helyen nem mernek beszélni a könyvben is megemlített problémákról, mert félnek a következményektől. Ugyanis aki ebből a trendből kilóg, azt tönkre- teszik. Példaként Joanne Kath- leen Rowlingot, a Harry Potter-könyvek világhírű íróját említették, akit – miután el­ítélte a Nyugat-Európában agresszívan terjeszkedő genderpropagandát – példátlan támadások, fenyegetések értek.

A sümegi könyvbemutatón részt vett Navracsics Tibor kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselőjelölt is, s többekkel együtt ő is dedikáltatott magának egy példányt a tabudöntögető kötetből.