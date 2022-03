A rendezvényt a Wine and Vinyl szervezte a Veszprémi Programiroda és az Európa Kulturális Fővárosa 2023 segítségével a Hangvillában. Zsandár Tamás ötletgazda, a Wine and Vinyl tulajdonosa elmondta, sok lemezbörzén megfordult országszerte, és szeretett volna egy ilyen rendezvényt életre hívni Veszprémben is. A mostanihoz hasonló volumenű lemezbörze korábban nem volt még a megyeszékhelyen. A programra gyűjtők, üzletek, lemezkereskedők érkeztek az ország szinte minden tájáról, például Győrből, Budapestről és Kecskemétről is. A börzét nagy érdeklődés kísérte, és sokan nemcsak böngésztek a lemezek között, hanem vásároltak is bakeliteket. Szinte minden műfaj elérhető volt a börzén a népzenétől a könnyűzene számos műfajáig, és olyan lemezek is feltűntek a kínálatban, amelyek kuriózumnak számítanak a gyűjtők számára. A kiállítóknál a régi lemezek mellett újak is elérhetők voltak.



Zsandár Tamás elmondta, az utóbbi években egyfajta reneszánszuk van a bakelitlemezeknek, és örömmel látja, hogy a fiatalok közül is sokan keresik ezt a hanghordozót. Úgy vélte, elsősorban azért van irántuk érdeklődés, mert értéket képviselnek, és véleménye szerint közrejátszhat ebben az is, hogy az analóg hangzás minősége jobb a digitálisnál. A lemezbörzére több mint ötszázan látogattak ki, a kiállítók egyöntetűen kedvezően vélekedtek, és a szervezők már tervezik a következő lemezbörzét. Elképzelésük szerint idén negyedévente tartják meg a programot, jövőre pedig kéthavonta.