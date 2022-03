Fekete István, számos ifjúsági regény és állattörténet szerzője 122 évvel ezelőtt született. Már gyermekkorában nyilvánvalóvá vált, hogy szereti és érti a természetet, az élővilág működését. Legismertebb műve, a Tüskevár, annak folytatása, a Téli berek, valamint a Vuk, a kisróka története felkerült a száz legolvasottabb magyar regény listájára.

A vándorkiállítás sümegi állomásán a résztvevők bőséges információt kaphatnak Fekete István életútjáról. Művei diafilmeken, életének főbb állomásai pedig digitális képkeretben jelennek meg, felvételről pedig maga az író is hallható. A tárlatmegnyitón a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház munkatársa, Szijártó Éva mutatta be Fekete István munkásságát és életének főbb állomásait a gyerekeknek. Számos regényéről is szó esett, illetve könyvként, tablón vagy virtuá­lis formában megjelent a már említetteken kívül például Bogáncs és Lutra, sőt, életrajzi regénye, a Ballagó idő is.

A vándorkiállítás március 6-ig látogatható. Az eddigi adatok és a bejelentkezések alapján mintegy kétszáz általános iskolás, illetve óvodás tekintheti meg a Titkos kalendáriumot.