A Magyarpolányban élő alkotó első alkalommal mutatkozott be az ajkai művészetkedvelők előtt. A kiállító számára is meglepetés volt, hogy a magyarpolányi dalosok két dalt adtak elő a rendezvényen, majd Grőber József, a község polgármestere virággal köszöntötte őt.



A Kezdetektől című kiállítás megnyitóján Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna elmondta, Ticzer Beáta falun nőtt fel, ezért is fontos számára a népi kultúra. Munkáiban a bőr, a nemez és azok kombinációi a szépségérzetet mozdítják meg a látogatóban. A tárgyakba beleivódik az ember gondolata, érzelme, hogy a befogadó által továbbáramoljon.



Ticzer Beáta tanít, és maga is folyamatosan képezi magát. A győri Kovács Margit Művészeti Általános és Szakközépiskolában 9–11. évfolyamig készíti fel a diákokat a vizsgára. Pályázatokon is indul, a szegedi papucs újratervezésén második helyen végzett. Megszerezte a népi tárgyalkotó iparművész címet is, és egyedi tervezésű tárgyaival divatbemutatón is részt vett.



A megnyitón a kiállított darabok mellett egy tapogató is várta az érdeklődőket, ahol kézbe vehették az alkotó által használt és készített anyagokat, a különféle bőröket, a nemezt. Április 2-án a múzeumban rendhagyó tárlatvezetést tart, majd a résztvevők tekeréssel ékszert készíthetnek. A kiállítás április 8-ig tekinthető meg.