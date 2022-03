Szőke Kavinszki András, a Kabóca Bábszínház igazgatója elmondta, állandó a partnerkeresésük minden munkájuk kapcsán, és átbeszélve a lehetőségeket a Bánk című darab mellett döntöttek. Februárban el is kezdődtek a próbák Temesváron, a veszprémi bábosok az első három hetet a bánsági városban próbálták, majd március elején „cseréltek”, és a temesvári kollégák jöttek Veszprémbe.

Érdekesség, hogy a Bánk bemutatója március 27-én lesz Temesváron, majd három nappal később Veszprémben, de a Mese Fesztivál keretében április elsején is látható lesz a mű. Elhangzott: a darab három produkció költségvetésébe kerül, de például a díszlet teljes gyártását Temesvár vette át, és ez igaz a jelmezek nagy részére is, ami az igazgató szerint remek együttműködés.

Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója azt emelte ki, hogy baráti kapcsolatban van a két színház. Az ő filozófiájuk az, hogy a közönség a legfontosabb. Az pedig, hogy két színház egymásra talált, és megpróbálja erősíteni egymást, mindenképpen üdvözlendő. Megjegyezte: a Kabóca Bábszínháznak kell egy méltó helyet találni, ami szintén közös ügy. Ugyanakkor a határokon átívelő együttműködés és egymás erősítése fontos számukra.

Balázs Attila, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház igazgatója szerint ők egyfajta küldetést is teljesítenek, hiszen szórványban élnek, egyre fogy a közönségük, ezért sok és különböző eszközhöz folyamodnak, hogy ezt megállítsák. Ezért örültek, hogy a Kabóca Bábszínházzal sikerült egy közös előadást létrehozni. Céljuk a reális, valós kapcsolatok építése. Ebben a koprodukcióban mind a három fél egyenlő, emelte ki. Ráadásul az, hogy itt lehetnek Veszprémben, felüdülés, újratöltődés számukra, sokat tudnak mindebből meríteni.

Markó Róbert, az előadás rendezője szerint művészi szempontból is nagy nyereség, ha egy másfajta színházi kultúrából kapcsolódik be egy társulat a munkába, ráadásul a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Románia egyik legjobb színháza. Külön öröm számukra, hogy lehetőség volt színészi műhelymunkára. A rendezőt régóta izgatta Katona József Bánk bánja, majd egy évtizede Kecskeméten, Szabó Borbála tollából, született egy átirat, amelyet úgy jellemzett a direktor, hogy izgalmas, kopogós, száraz szöveg – újmagyarul. A problémák időtlensége volt az, ami alkotói gondolkodásukat munkatársaival meghatározta, hiszen nem szerették volna korhoz kötni a darabot.