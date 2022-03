A Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a hétvégén a nemesvámosi kultúrházban. A rendezvényen részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Mustos István alpolgármester is. Az értékőr hálózatot alapító Horváth Zsolt elmondta, hogy nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen Nemesvámoson jött létre az első értékőr csoport.

Az indulás óta - szerte a Kárpát-medencében - közel 800 olyan önkéntes fiatal értékőr tevékenykedik, akik az elmúlt 10 évben részt vettek legalább egy települési érték feltárásában. Veszprém megyében nagyon erős a mozgalom, szinte nincs is olyan járás, ahol ne lenne a helyi értékeket kutató csoport. Nemrégiben alakult értékőr csapat Devecserben, a lovasi és balatoncsicsói fiatalok is bekapcsolódtak az érték feltárásba. Az ünnepség pedig alkalmat adott arra, hogy Nemesvámoson is indítsanak egy újabb, fiatalokból álló értékőr csoportot.

Az értékőr hálózat két állandó felnőtt koordinátora Bazsó Gabriella és Hoffner Tibor. Utóbbi elmondta, hogy amikor érzékelték, hogy egyre több csoport kapcsolódik a hálózathoz, akkor kialakítottak egy olyan bázist, ahonnan szakmailag, módszertanilag segíteni tudják a fiatal értékőröket. Ez a bázis a taliándörögdi Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) központ lett. Kiderült az is, hogy folyamatosan szerveznek táborokat, szabadegyetemeket is azért, hogy a felnőtté váló értékőrök vissza tudjanak járni a közösségbe, hiszen a csoportokat alkotó fiatalok négy-hat évente cserélődnek.

A házigazdák képviseletében Bárdos Zoltán mutatta be Nemesvámos értékeit a résztvevőknek. Az egykori értékőr örömmel újságolta, hogy Értéktár Bizottság alakult a községben, folyamatosan pályáznak, és több kiadványt is készítettek már. A „Nemesvámos értékei generációkon át” című színvonalas foglalkoztató füzetük segítségével a helyi iskolások és óvodások is megismerhetik a település értékeit.