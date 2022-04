A kiállítást a kör új vezetője, Sütő-Németh Hajnalka nyitotta meg. Amint elmondta, Tihanyiné Bálint Zsuzsa, a korábbi vezető átadta a stafétabotot neki és Somogyiné Varga Anikónak, aki a csoport művészeti vezetője lett. A 2009-ben alakult képzőművész kör immár másodszor mutatkozik be Ajkán együttes tárlaton. A csoport tíz- tizenöt fős létszámmal működik, mára a klasszikus és a modern témák mindegyike, a technikák sokasága ismert a tagok előtt. Évente több alkalommal bemutatkoznak, az ajkai tárlatot az elmúlt időszak ihlette. – Szeretnénk, ha nem csak a szomorú, negatív dolgokra fókuszálnánk, hanem meglátnánk azt a sok szépet is, ami mindezek ellenére körülvesz bennünket. Ez lehet egy mosoly, egy gyermek kacagása, kellemes, zene, jó könyv, festmény. Mi ezeket az élményeket a festményeken keresztül szeretnénk megmutatni – mondta Hajnalka, majd bemutatta a kör kiállító tagjait.

Horváth Róbert a kör egyik alapító tagja, keramikus, festő. Horváth Sándorné Éva, Robi édesanyja. Eleinte a körben szervezői feladatokat látott el, de kiderült a tehetsége, így már ő is rajzol portrét, virágokat. Lázár Jánosnét húsz éve egy festmény látványa ragadta magával, azóta az idő múlását sem érzi néha, úgy belemerül a festésbe. Nagy Sándor hatéves korában is rajzolt, Amerikában neves művészektől tanult és a belsőépítészet mellett alkotott mindig. Székelyné Lájer Erzsébet kikapcsolódásként kezdett alkotni, szívesen megörökíti a hegyeket, utca részleteket. Szita Szabolcs alapító tag, airbrush technikával dolgozik, több tárlata volt már. Tóthné Bognár Mária számára megnyugvást ad az alkotás, egyéni és közös tárlatai egyaránt voltak. Vecsei János rajzolással, festészettel, rézdomborítással foglalkozik. Műtermének vallja a környezetet, a Balaton megújuló víztükrét. Vecsei Károly családja bíztatására fest, környezete motiválja. Több önálló és csoportos kiállítása volt eddig. Tihanyiné Bálint Zsuzsa földrajz, rajz szakos tanár, nevéhez fűződik hazánk első falusi rajz tagozatos iskolája megszervezése. Ő alapította a kört, a festés mellett verseket is ír. Somogyiné Varga Anikó kisgyermekkora óta rajzol, fest, számos elismert művésztől tanult, a modern művészetet képviseli. Hergovits Jánosné vallja, hogy a művészet az élete része, mióta az eszét tudja. Óvoda pedagógusként munka után a festés megnyugvást jelent számára, szereti megörökíteni a tájakat és az arcokat. Sütő György ápolóként dolgozik idősotthonban. Számára összefonódik az alkotás a segítéssel, a feldolgozott feszültséget festi ki magából. Témája szinte mindig az ember maga.

A kör vezetői megköszönték a művelődési központ igazgatójának Bábics Valériának és Rédling Nikoletta művelődésszervezőnek a kiállítás lehetőségét.

Vecsei János ajkai kötődésű munkájáról beszélt a megnyitón. – Az első világháborúban hősi halált halt nagyapám emlékére egy hármas táblaképet készítettem, amelyen harci jeleneteket, magára maradt családot, katonasírt ábrázoltam. nagyapán Ajka-Csingerben volt erdész, itt születtek a gyermekei, köztük édesapám, aki nem is találkozhatott vele, mivel elesett a világháborúban. A festészethez kötődik a család, nagyapám nagyobbik fia, Gyula festő volt, fia, Károly is itt van most velünk az alkotók között - mondta Vecsei János.