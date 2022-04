A Zenevarázslatért Alapítvány, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat kezdeményezéséhez sok magyarországi intézmény csatlakozott, hogy együtt segítsék a Kárpátalján élőket – hangzott el a Thury-vár rendezvénytermében tartott hangversenyen, ahol kamaraformációk léptek a közönség elé.

A Lélekhíd címmel meghirdetett jótékonysági koncert lényege az volt, hogy Magyarország több városában egyszerre csendüljön fel a zene. A kezdeményezéséhez több mint 75 zeneiskola, illetve művészetoktatási intézmény csatlakozott. A várpalotai zeneiskola, hivatalos nevén a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola az elsők között állt a jótékonysági kezdeményezés mellé.

– A Lélekhíd névre keresztelt jótékonysági koncert megálmodói úgy gondolták, hogy Magyarország több városában egy időben csendüljön fel a zene. Számunkra egy pillanatig sem volt kérdés, hogy csatlakozunk a felhíváshoz. Két kolléganőnk egyébként is kárpátaljai származású magyar, de a zeneiskola közössége is szívén viseli az ott élők és az onnan érkezők sorsát. Az elmúlt hetekben lehetőségeinkhez mérten mi magunk is próbáltunk segíteni a Várpalotára érkező ukrajnai menekülteknek, és úgy gondoltuk, hogy ez a hangverseny újabb összefogásra sarkallhatja a várpalotaiakat. Emellett a rendezvény keretében a zeneiskola is bemutatkozhat a városnak – mondta Borbás Károly, a várpalotai zeneiskola vezetője.

A művészeti intézmény életében egyébként régi hagyomány, hogy évente több alkalommal is tematikus koncerteken mutatkoznak be a zenekedvelő közönségnek a növendékek és a pedagógusok. A Lélekhíd hangversenyen izgalmas formációk léptek a közönség elé. Hangszerek tekintetében is sokszínűség jellemezte a jótékonysági koncertet, egyebek mellett hegedű-, gitár- és furulyaprodukciókat hallhatott a közönség, de volt énekes előadás is a Thury-várban.