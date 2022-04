Néhány napon belül láthatja a közönség N. Horváth Erzsébet rendezésében Molnár Ferenc: Olympia című vígjátékát a Batsányi Színjátszó Kör előadásában. A darabról a rendező beszélt lapunknak.

- Valaha csak éreztem, de ma már bizonyosság bennem az, hogy nem csak tanítanom, írnom kell, de fel is kell kutatnom, segítenem kell - az amatőr színjátszáson keresztül - azt a kincset, azt a teremtő energiát, amely egy-egy közösségben felhalmozódik. Az önkifejezés egyik legcsodálatosabb megnyilvánulási módja a színpadra lépés, a perc művészetében való szerepvállalás, azaz az amatőr színjátszás. Több évtizedes álmom látszik megvalósulni az előttünk álló két évben. A térség játszani szerető, színpadra termett polgáraiból verbuválódott össze az alig fél éve alakult amatőr társulatom, amely mára már több, mint 25 fős. A tagok között van építész, hivatalnok, nyugdíjas, iskolás, pedagógus, pszichológus, közgazdász, gépkocsivezetést oktató, hogy csak néhányat említsek. A sokszínűség is indokolja, hogy a színdarabok kiválasztása körültekintő legyen. Már elkészült a 2022-es és 2023-as évi programtervünk. Benne nemcsak a 250 éve született Kisfaludy Sándorról szóló zenés-táncos színdarab szerepel, de Herczeg Ferenc: Gyurkovics lányok, valamint Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című műve is – mondta a rendező. Hozzátette, hogy az ez évi első bemutatóra már hónapok óta próbálják Molnár Ferenc: Olympia című vígjátékát. A fordulatokban gazdag darab a boldog békeidők utolsó évébe kalauzolja el a nézőket. Egy özvegy, osztrák származású, olasz hercegné, Olympia (Szabó Tímea) és a rangon alulinak tartott, magyar huszárkapitány, Kovács András (Réwész Dávid) szerelme van a mű fókuszában. Ettingen herceg szerepében Tihanyi Zoltánt, a feleségében Grünceiszné Józsa Zsuzsannát láthatja a közönség. Torma Tamás Albert grófot, Némethné Varga Katalin Lina grófnőt, az osztrák csendőrt Németh János személyesíti meg. A ragyogóan felépített mesterművet a Molnár-örökösök engedélyével, a Hofra Színházi Ügynökség közreműködésével viheti színre a társulat. - A szereplők nagyon megszerették a színdarabot. Már a kezdet, a szereptanulás is sok újszerűséget hordozott magában. Az első hónapokban a lakásomon próbáltunk. Ez sajátos atmoszférát adott az indulásnak. Nem csak a szereplőgárda kovácsolódott össze, de kimondatlanul is megfogalmazódott mindenkiben, hogy új, úttörő utakon járunk. Amikor már szűknek bizonyultak a lakáskeretek, Zalahaláp polgármestere, Bedő Lajos felajánlotta számunkra a kultúrház színpadát. Hálánk és köszönetünk jeléül ott lesz az első, ingyenes bemutató május 9-én. A tapolcai Tamási Áron Művelődési Központban május 14-én visszük színre a darabot, majd a térségi szerepvállalás és befogadás szép bizonyítékául június 11-én Sümegen. A felújított lesenceistvándi kultúrház átadó ünnepségét június 17-én a mi előadásunk zárja. 24-én a gyulakeszi Csigó Malomban lépünk fel – mondja N. Horváth Erzsébet. Hozzáteszi, hogy az amatőr színjátszás csodája, hogy nem csak a szereplők, de a segíteni akarók is fényesítik lelkét, a folytatásra ösztönzik. - A színjátszók szinte lubickolnak a szerepekben, élvezik az időutazást. A társulatunkat támogatók pedig- a meghívásokon, a helyszínek biztosításán kívül - díszleteket, jelmezeket is adnak számunkra. Sőt, amint az egyik, bennünket befogadó település vezetője mondta: Teljes szívvel és lélekkel állunk ahhoz a nagyszerű kezdeményezéshez, amely térségünk polgárait egy közös cél érdekében így is összefogja – zárta szavait a művészeti vezető.