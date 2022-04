A Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság életében hagyomány a húsvéti hangverseny, az új karnagyok vezetésével újjáalakult énekkar életében ez az első. A kórus szakmai irányítását tavaly novemberben vette át Lukács Elek Varga Áronnal együtt. 2021 novemberében nagy energiával, sok gyakorlott és néhány új taggal kezdték meg a munkát. Első közös szolgálatuk advent negyedik vasárnapján volt az evangélikus templomban, ahol két művet szólaltattak meg. A mostani, Kálvin parki református templomban tartott alkalom az első nyilvános veszprémi koncertjük. A hangverseny bizonyította, a két karnagy jól kiegészíti egymást: együtt konferáltak, hol egyikük vezényelt és a másik énekelt, hol fordítva.

A koncert első felében felcsendülő blokknak a Krisztus feltámadt címet adták a karnagyok. Először egy gregorián szekvencia, a Victimae paschali hangzott el, a 23. zsoltárt Károli Gáspár fordításában hallhatta a közönség. Egy népszerű Alleluja is megszólalt, majd a református gyülekezetekben is jól ismert húsvéti himnusz. Claude Goudimel 8. genfi zsoltárfeldolgozásának két verzióban, magyarul és franciául hangzott el. A koncert második blokkjában először a spanyol reneszánsz zeneszerző, Tomás Luis de Victoria O vos omnes című kompozíciója, majd Johann Sebastian Bach Christ lag in Todesbanden című kantátájának zárókorálja csendült fel.

A kórus megszólaltatott néhány olyan művet is, melyet a közelmúltban a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán énekelt sikerrel, Lukács Elek DLA doktori képzési követelményének eleget téve. A kortárs észt zeneszerző, Arvo Pärt egy darabját, a Bogoroditse Djevo című művet adta elő a kar, Lukács Elek doktori kutatásának tárgya Arvo Pärt kórusművészete. Elhangzott egy norvég zeneszerző zsoltárfeldolgozása, és Szokolay Sándortól Örvendjetek az Úrnak című rövid, kétrészes motettája. A húsvéti koncertet záró műsorszám Gárdonyi Zsolt Hálaadó ének című kompozíciója volt. A zeneszerző szívügyének tekinti a református egyházzenét, számos egyszerű orgonaművet ír a kántorok számára. Mindkét karnagynak személyes kapcsolata van vele, folyamatosan képzi őket. A Gárdonyi-darabnál orgonán közreműködött Varga Áron.